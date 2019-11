F2, Abu Dhabi: Sette Camara firma l'ultima pole position stagionale

Porta la firma di Sergio Sette Camara l’ultima pole della stagione 2019 della Formula 2. Il brasiliano della DAMS, già autore del miglior riferimento al termine delle libere del mattino, è riuscito ad imporsi anche nella notte di Abu Dhabi con un ultimo giro nel quale ha dato davvero tutto.

Il brasiliano è riuscito ad ottenere il crono di 1’49’’751 in occasione del suo secondo tentativo. Nonostante un primo settore non eccezionale, il pilota del team DAMS è riuscito a migliorare il proprio precedente parziale nel T2 per poi ottenere il miglior T3 assoluto e portarsi così in cima alla lista dei tempi.

Il tempo ottenuto da Sette Camara ha lasciato con l’amaro in bocca Callum Ilott. L’inglese della FDA, infatti, era riuscito ad ottenere il miglior riferimento nel corso della prima parte della sessione, ma nella seconda non è stato in grado di replicare alla performance del brasiliano e si è così dovuto accontentare del secondo riferimento con soli 89 millesimi di ritardo.

La seconda fila è stata interamente monopolizzata dalle monoposto del team Carlin. Louis Deletraz e Nobuharu Matsushita hanno conquistato il terzo ed il quarto tempo di giornata con lo svizzero autore di una buona performance in 1’49’’931, mentre il giapponese è stato il primo pilota in pista a non scendere sotto il muro del minuto e cinquanta.

Quinto tempo di giornata per Guanyu Zhou, ma con giallo. Il pilota della UNI-Virtuosi, infatti, si è migliorato in classifica nei secondi finali proprio quando sono state esposte le bandiere gialle a causa del testacoda di Guanyu Zhou alla penultima curva.

Il cinese della Academy Renault sembra non aver alzato il piede quando è transitato accanto alla Prema ferma in corrispondenza dell’ingresso ai box e potrebbe essere messo sotto investigazione.

In ombra i due principali protagonisti di questa stagione, Nyck de Vries e Nicholas Latifi. Il campione 2019 della categoria, dopo aver faticato nelle libere chiudendo con il decimo riferimento, non è stato in grado di esprimersi sui livelli cui ha abituato quest’anno ed ha ottenuto solamente il sesto tempo in 1’50’’288, mentre il canadese non è riuscito ad emulare le performance del suo compagno di team pagando un gap dalla vetta di mezzo secondo.

La top ten si è completata con Aitken autore dell’ottavo tempo davanti a Mazepin e Mick Schumacher, ma la quinta fila vedrà il tedesco della Prema scattare dalla nona casella e Luca Ghiotto dalla decima a causa dell’arretramento di 15 posizioni del russo dopo l’incidente innescato a Sochi.

L’italiano della UNI-Virtuosi è tra i piloti rimasti fregati dal testacoda di Gelael ed ha dovuto alzare il piede nell’ultimo settore pregiudicando così ogni miglioramento in griglia.