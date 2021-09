Enzo Fittipaldi passa in F2 con il Charouz Racing System

Dopo essere stato costretto ad interrompere la sua avventura in Formula 3 in occasione dello scorso appuntamento di Spa-Francorchamps, per Enzo Fittipaldi si spalancano adesso le porte della Formula 2.

Il pilota brasiliano, infatti, è stato annunciato dal Charouz Racing System questa mattina e disputerà le restanti gare della stagione con la scuderia ceca.

Fittipaldi dividerà il box con Guilherme Samaia e prenderà il posto di David Beckmann. Il pilota tedesco aveva ben figurato nella sua stagione di debutto in Formula 2 andando a podio sia in Bahrain che a Baku ed è davvero un peccato che abbia dovuto farsi da parte.

"Sono estremamente felice di fare il mio debutto nel campionato FIA Formula 2", ha detto Fittipaldi. "Voglio davvero ringraziare Charouz Racing System e tutti i miei sponsor per questa opportunità. Abbiamo avuto una prima parte di stagione in F3 molto solida insieme e non vedo l'ora di affrontare il prossimo capitolo".

"Monza sarà la mia prima volta in una vettura di F2 e sono molto eccitato. Avrò una curva di apprendimento enorme davanti a me, con 45 minuti di prove per poi passare direttamente alle qualifiche, ma comunque non vedo l'ora di salire in macchina a Monza. L'obiettivo sarà quello di acquisire quanta più esperienza possibile per prepararmi meglio per gli ultimi tre round di F2".

Beckmann ha spiegato come siano state ragioni economiche a costringerlo a mettere fine alla sua avventura in Formula 2.

"Mi dispiace lasciare Charouz Racing System. Non è una scelta facile, ma ho dovuto farlo perché è la cosa giusta. La situazione finanziaria è cambiata drasticamente rispetto all'inizio di questo progetto, ma questo non cambia il grande lavoro che abbiamo fatto insieme".

"Voglio ringraziare tutta la squadra per il sostegno e le esperienze che abbiamo vissuto insieme, soprattutto in un anno così strano e complicato come quello che stiamo correndo. Auguro loro la migliore fortuna per il resto dell'anno".