Ecco le date dei test F2-F3: si parte a metà febbraio in Bahrain

Seppur manchino ancora circa due mesi al via dei campionati di Formula 2 e Formula 3, in realtà l’inizio della stagione 2024 non è poi così distante. Le due categorie propedeutiche hanno infatti annunciato le date in cui si disputeranno i test pre-stagionali che, come ormai da diversi anni, anche in questa stagione si disputeranno a Sakhir, in Bahrain.

La scelta deriva principalmente dal fatto che il tracciato merio-orientale in questo periodo presenta temperature più miti rispetto ad altre località europee, ma parte delle attrezzature rimarrà comunque in Bahrain in attesa del primo appuntamento del campionato, che si svolgerà proprio a Sakhir a inizio marzo. Ciò ha comunque richiesto una meticolosa pianificazione e, anche quest’anno, i test di Formula 2 e Formula 3 si svolgeranno nelle medesime giornate, ovvero dall’11 al 13 febbraio.

Avendo anticipato la partenza del campionato di Formula 1, sia per la lunghezza della stagione che per la necessità di dover correre di sabato nei primi due appuntamenti del mondiale, anche i test delle categorie propedeutiche hanno subito delle modifiche, venendo spostati di qualche giorno rispetto allo scorso anno.

Photo by: Prema Powerteam Oliver Bearman, Prema Racing

Come di consueto, naturalmente le sessioni delle due categorie saranno differenziate. L’anno passato entrambe le serie potevano contare su due sessioni per ogni giornata, alternandosi in pista: la Formula 3 poteva girare dalle 9 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 17 locali, mentre la Formula 2 aveva a disposizione i turni dalle 11:45 alle 14:15 e dalle 17:15 fino alle 19:45. Ciò consentiva a tutti i piloti e i team di avere cinque ore al giorno, quindici in totale nell’arco di test, per prendere confidenza con le vetture. Un espediente che sarà riproposto anche in questa stagione, prima dell’inizio di campionato che vedrà entrambe le categorie impegnate sempre a Sakhir nel fine settimana dal 29 febbraio al 2 marzo. A quel punto le strade delle due serie si divideranno perché, se la Formula 2 rimarrà in Medio Oriente anche il weekend successivo per la tappa di Jeddah, la Formula 3 invece si fermerà per due settimane, tornando in azione dal 22 marzo a Melbourne, in Australia.

Formula 2: debutta Antonelli, mentre altri cercano conferme

Per la Formula 2 si tratterà indubbiamente di una stagione piena di interrogativi, ma che ci si appresta a vivere con grande curiosità. In primis sarà l’anno del debutto della monoposto di nuova generazione, con cui sono stati completati circa 5000 km di test prima per assicurarne lo sviluppo, con delle sessioni che hanno preso luogo sia in Europa che in Bahrain, sede delle prove pre-campionato.

Secondo i piloti che hanno avuto modo di accompagnarne lo sviluppo, le sensazioni al volante non sono estremamente differenti da quelle della vettura di scorsa generazione, la F2-2018, il che potrebbe dare un vantaggio a coloro che hanno alle spalle già una stagione nella categoria propedeutica. Ciò non toglie che l’introduzione di quest’auto rappresenterà un nuovo punto di partenza per l’intera griglia, perché i piloti dovranno comunque adattare alcuni aspetti del proprio stile di guida alle esigenze della vettura, mentre le squadre dovranno comprendere come sfruttarla al meglio, modificando anche alcune metodologie rispetto al passato, proprio come avvenuto in Formula 1 nel passaggio al regolamento in cui è tornato predominante l’effetto suolo.

Photo by: Prema Powerteam Andrea Kimi Antonelli farà il suo debutto nel 2024 dopo aver effettuato il salto diretto da FRECA a F2

Al momento la griglia non è ancora completa, ma sono già tanti i nomi che hanno attirato le attenzioni. Nonostante la giusta cautela nel fissare gli obiettivi, vi sono grandi aspettative su Andrea Kimi Antonelli, giovane stella che si è contraddistinto nelle categorie propedeutiche. L’italiano non è passato dalla F3 come tanti suoi colleghi, ma ha effettuato direttamente il salto dalla Formula Regional Europea alla F2, elemento da non sottovalutare. Sono molti gli aspetti su cui si differenziano le due categorie, come il peso della vettura e la potenza a disposizione, ma anche l’aerodinamica e lo sforzo fisico necessario per estrarre il massimo dalla monoposto. Oltretutto, il pilota della Prema dovrà adattarsi anche agli pneumatici da 18 pollici Pirelli: per quanto l’azienda milanese fosse fornitore anche nel FRECA, vi sono comunque alcune caratteristiche differenti, senza contare che Antonelli non ha mai corso con la doppia mescola.

La coppia Prema è quella su cui vi sono maggiori attenzioni, perché accanto all’italiano ci sarà anche un altro talento che ambisce al passaggio in Formula 1, ovvero Oliver Bearman. Il britannico è stato autore di un 2023 ricco di luci e ombre, perché macchiato da diversi errori e fine settimana sottotono che non gli hanno sempre permesso di esprimersi al masso del suo potenziale, il quale si è comunque visto a tratti grazie a podi e vittorie da protagonista. Lo stesso pilota inglese ha spiegato di essere alla ricerca di maggior costanza nella stagione, aspetto fondamentale per convincere Ferrari a puntare su di lui per il futuro.

Oltre al già citato Antonelli, altri sette piloti faranno il proprio debutto nella categoria propedeutica, tre in meno rispetto alla line-up del test post-stagionale di Abu Dhabi. Il nome più gettonato è quello di Gabriel Bortoleto, giovane pilota dell’Accademia McLaren e vincitore della Formula 3 nel 2023, il quale farà il proprio debutto con Invicta affiancando Kush Maini.

Photo by: Uni-Virtuosi Racing Gabriel Bortoleto, Kush Maini, Virtuosi Racing

Tra le novità figurano anche Zak O'Sullivan, il quale debutterà in ART al posto del campione 2023 Theo Pourchaire, Franco Colapinto e Josep Maria Martì, giovane talento del vivaio Red Bull proveniente dalla Formula 3. Presente anche Paul Aron, che recentemente ha dato il proprio addio all'accademia Mercedes dopo aver completato il suo primo weekend in Formula 2 proprio ad Abu Dhabi con Trident.

Ritomo Miyata, pupillo della Toyota e campione di Super Formula e Super GT, ha firmato per il team Rodin Carlin e inizierà la sua prima stagione di gare europee nel 2024. Miyata, che è diventato il più giovane pilota di sempre a vincere le due serie più prestigiose dell'automobilismo giapponese nello stesso anno, parteciperà a un doppio programma che lo vedrà impegnato in F2 e nella European Le Mans Series con Cool Racing. Non ci sarà, invece, Oliver Goethe, il quale aveva preso parte ai test di novembre con Trident ma è stato confermato per un’altra stagione di F3 con Campos supportando dal vivaio Red Bull.

Accanto ai debuttanti ci sono anche diverse conferme, come Jak Crawford, Dennis Hauger, Isack Hadjar ed Enzo Fittipaldi. Da non sottovalutare nemmeno la presenza di Richard Verschoor, ormai veterano della categoria, ma che nel corso degli anni ha comunque dimostrato di potersi giocare delle vittorie di tappa.

Photo by: Formula Motorsport Ltd Jak Crawford, Hitech GP

Formula 3: Prema si presenta con un trio di talenti

Con ancora un mese all’inizio dei test, chiaramente non tutte le squadre hanno ancora svelato la propria formazione completa per la nuova stagione. Solamente cinque squadre hanno infatti confermato in via definitiva la propria line-up, ovvero Prema, Trident, Campos, HItech e VAR, anche perché diversi piloti hanno fatto il salto verso la Formula 2, come Aron, O’Sullivan, Bortoleto e Colapinto.

La scuderia italiana si presenta con un trio di alto livello composto dal confermato Dino Beganovic, Gabriele Minì e il talento Arvid Lindblad. Minì, giovane pilota dell’accademia Alpine, arriva dopo una prima stagione in F3 completata con Hitech e, per quest’anno, farà ritorno in Prema, team che lo ha accompagnato nella vittoria del titolo in F4. Lindblad è invece uno dei talenti più interessanti che si affaccia alla serie propedeutica in questa stagione, dopo aver ottenuto il terzo posto nel campionato di F4 nella scorsa stagione alle spalle di Kacper Sztuka e Ugo Ugochukwu. Il britannico era stato autore di un ottimo avvio di stagione, con sei vittorie nei primi quattro appuntamenti, ma la seconda metà di campionato non è stata all’altezza della prima, il che lo ha fatto scivolare in classifica.

Trident ha confermato Leonardo Fornaroli per una seconda stagione, insieme a Sami Meguetounif e Santiago Ramos, entrambi in arrivo dalla Formula Regional vinta da Antonelli nel 2023. Oliver Goethe non ha fatto il salto verso la Formula 2, ma è stato confermato per un’altra stagione di Formula 3, questa volta con Campos. Il tedesco verrà affiancato da Mari Boya e Sebastian Montoya.

Photo by: Formula Motorsport Ltd Gabriele Mini, Gran Premio Hitech

Dopo una prima stagione in Formula 3 avara di grandi soddisfazioni, in netto contrasto con il suo splendido weekend a Macao lo scorso novembre dove ha ottenuto il successo della prestigiosa gara orientale, anche Luke Browning torna in pista per un secondo anno nella categoria propedeutica, sempre con Hitech. Torna per un’altra stagione anche Sophia Floersch in VAR, mentre così come anche Christian Mansell e Laurens van Hoepen.

Sale invece in F3 Charlie Wurz, figlio d’arte del pilota austriaco di Formula 1 tra fine anni ’90 e inizio anni 2000.