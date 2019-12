Delétraz e Pedro Piquet nuovi piloti Charouz per la Formula 2

Louis Delétraz e Pedro Piquet sono i nuovi piloti del team Charouz Racing System per la stagione 2020 di FIA Formula 2.

La squadra ceca ha annunciato oggi la sua line-up di piloti del prossimo anno, con lo svizzero che torna nel team che lo vide protagonista nel 2018 dopo la parentesi 2019 in Carlin, mentre per il 21enne brasiliano si tratta del debutto nella serie. Entrambi avevano già provato le monoposto nei test post-stagione di abu Dhabi e ora hanno avuto la loro conferma del sedile.

"Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare coi ragazzi della Charouz - ha dichiarato Delétraz - Molti di loro sono gli stessi che c'erano nel 2018 e so che con la nostra esperienza possiamo fare bene nel 2020. Sono carico e concentrato, voglio vincere con questa squadra e darò il massimo per riuscirci".

Piquet ha aggiunto: "Dopo due anni in GP3 e F3, questo era il momento ideale per fare il passo in F2. Penso che nelle altre serie mi sia potuto allenare bene, sono state stagioni di grande aiuto per la mia crescita. Sono contento di essere in Charouz, hanno una macchina veloce e sono stati forti negli ultimi due anni. Una delle ragioni per cui ho scelto di venirci è che conosco molto bene la parte ingegneristica del team e so che posso lavorare bene".

Felice anche il proprietario, Antonin Charouz: "Sono molto contento di riavere con noi Louis e di accogliere Pedro, del quale abbiamo seguito i progressi in F3 l'anno scorso. I test hanno mostrato le loro capacità, Louis è stato in grado già di vincere delle gare e Pedro impara velocemente e conta molto su se stesso, siamo entusiasti e carichi per la stagione che ci aspetta".

Il team Principal, Bob Vavrik, è dello stesso parere: "E' fantastico avere già i nostri piloti di F2 prima di natale, soprattutto perché con loro abbiamo già svolto un lavoro molto utile nei test di Abu Dhabi. Questo ci ha dato modo di concentrarci duramente su quello che dobbiamo fare l'anno prossimo per partire bene, spero che i benefici si vedano e si realizzino fin da subito".