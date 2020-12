Test F2 Bahrain, Giorno 3: Deletraz davanti a tutti

Deletraz si è mostrato velocissimo fin dalle prime fasi della sessione mattutina: dopo appena 17 minuti, infatti, è stato capace di girare in 1'41"827, tempo che lo ha posto in cima alla lista dei tempi e che poi è rimasto imbattutto per tutto il resto della giornata, senza che nessuno riuscisse neppure a scendere sotto all'1'42".

Jehan Daruvala ha chiuso al secondo posto per i colori della Carlin, anche lui grazie ad un crono di 1'42"005 ottenuto in mattinata, che lo ha tenuto a 178 millesimi dal battistrada.

Il pilota indiano ha comunque concluso la tre giorni di test con il miglior crono assoluto, grazie all'1'41"686 che aveva fatto segnare nella giornata di mercoledì.

In questa giornata conclusiva si è issato in terza posizione lo junior Red Bull, Juri Vips, che con la monoposto della Hitech si è fermato a poco più di un decimo dal duo di testa, precedendo Dan Ticktum, che comunque ha completato una giornata molto positiva per la Carlin.

Liam Lawson è stato il più veloce tra i piloti saliti dalla Formula 3, chiudendo quinto a soli 2 millesimi da Ticktum con la monoposto della Hitech. A seguire poi c'è un gruppetto tutto racchiuso nello spazio di meno di un decimo, con nell'ordine Lirim Zendeli (MP Motorsport), Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi) e Ralph Boschung (Carlin).

Il compagno di squadra di Boschung, Logan Sargeant, ha staccato invece il nono tempèo, con alle sue spalle Guilherme Samaia a completare la top 10 per la Charouz Racing, ma con un ritardo di quasi otto decimi nei confronti di Deletraz.

La maggior parte dei tempi migliori della giornata sono stati realizzati in mattinata, con il solo Drugovich che è entrato nella top 10 grazie all'1'42"435 che ha ottenuto nel pomeriggio.

Boschung e Bent Viscaal (Trident) si sono fermati sul rettilineo di partenza per problemi tecnici in mattinata ed entrambi non sono più riusciti a tornare in pista per il resto della giornata.

La sessione pomeridiana invece è stata interrotta una sola volta, subito dopo la metà del turno, quando la monoposto del Campos Racing affdidata a Theo Pourchaire è rimasta ferma lungo il tracciato. Si è trattato comunque di una bandiera rossa di meno di cinque minuti.

Sessione mattutina



POS PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Louis Delétraz MP Motorsport 1:41.872 25 2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.005 31 3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.145 46 4 Dan Ticktum Carlin 1:42.302 30 5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.304 40 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.409 35 7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.479 9 8 Logan Sargeant Campos Racing 1:42.524 26 9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:42.606 36 10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.695 39 11 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.697 39 12 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.818 32 13 Marino Sato Trident 1:43.009 16 14 Clément Novalak UNI-Virtuosi 1:43.028 37 15 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.164 28 16 Bent Viscaal Trident 1:43.478 35 17 Oscar Piastri PREMA Racing 1:43.521 30 18 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:43.704 19 19 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.966 19 20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:44.749 22 21 Marcus Armstrong DAMS 1:47.574 41 22 Roy Nissany DAMS 1:47.964 43

Sessione pomeridiana