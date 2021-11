Caldwell debutta in F2 con Campos negli ultimi due round

Dopo aver annunciato nella giornata di ieri la prosecuzione della collaborazione con Ralph Boschung per il 2022, il Campos Racing ha svelato il nome del pilota che affiancherà lo svizzero negli ultimi due round della stagione 2021: Olli Caldwell.

Il pilota inglese, reduce da una seconda stagione in Formula 3 piena di alti e bassi e chiusa in ottava posizione - a pari merito con Collet - con 93 punti complessivi, avrà la possibilità di fare il suo debutto in Formula 2 sull'inedito tracciato di Jeddah per poi proseguire la sua presa di contatto con la nuova categoria ad Abu Dhabi.

"Sono entusiasta di unirmi al Campos Racing per gli ultimi due round della stagione" ha dichiarato Caldwell.

"Il team ha compiuto dei buoni progressi nel corso dell'anno e non vedo l'ora di lavorare con loro. Voglio ringraziare la squadra per l'opportunità. Sono curioso di scoprire le prestazioni della vettura e questa esperienza è il primo passo verso l'obiettivo di una stagione completa in Formula 2 il prossimo anno".

Ralph Boschung, Campos Racing Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

A dare il benvenuto nel team è stato Adrian Campos: "Vorrei dare un caloroso benvenuto a Olli. E' un pilota che ha sempre stuzzicato il nostro interesse e di recentemente si è comportato in modo eccellente in Formula 3".

"Il nostro obiettivo è quello di aiutarlo ad adattarsi rapidamente alla monoposto di Formula 2. Siamo fiduciosi che insieme a Ralph la nostra formazione di piloti sarà in grado di fornire ottime prestazioni e raggiungere risultati di alto livello durante gli ultimi due round".

Caldwell è il quarto differente pilota che si affianca a Boschung in questa stagione. Il team spagnolo aveva iniziato il campionato con lo svizzero ed il campione 2020 della Formula Regional Europen Gianluca Petecof.

Il brasiliano ha dovuto dire addio alla Formula 2 subito dopo il round di Monaco a causa di mancanza di budget ed il suo posto è stato preso da Matteo Nannini per gli appuntamenti di Baku e Silverstone.

L'italiano ha poi ceduto il sedile a David Beckmann che, dopo aver corso con il Charouz Racing System fino alla tappa inglese, ha difeso i colori della scuderia spagnola a Monza e Sochi.

Adesso è il turno di Caldwell che dovrà prendere in breve tempo le misure alla nuova monoposto su un tracciato impegnativo come quello di Jeddah dove si correrà la prossima settimana.