Alesi passa alla MV Motosport, HWA promuove Hughes

Giuliano Alesi cambierà squadra in Formula 2 a partire da questo fine settimana a Sochi. Il pilota francese, che fino al Mugello ha difeso i colori della HWA Racelab, passerà alla MP Motorsport, squadra nella quale andrà a prendere il posto di Nobuharu Matsushita.

Fino a qui è stata una stagione molto travagliata per il 21enne della Ferrari Driver Acedemy, sesto nella gara di apertura del Red Bull Ring, prima di una lunga serie di gare deludenti, che lo hanno visto concludere solo un'altra volta nella top 10.

Ora andrà ad affiancare Felipe Drugovich alla MP Motorsport, con Matsushita che lascia la squadra dopo una bella vittoria nella Feature Race di Barcellona, a quando pare per lanciarsi in una nuova sfida per il momento non ancora identificata.

"Sono molto felice, eccitato e motivato all'idea di lavorare con la MP ed iniziare questa nuova avventura in Formula 2" ha detto Alesi. "Quindi, non vedo l'ora di arrivare a Sochi, salire in macchina e cominciare".

Per quanto riguarda la HWA, è stata scelta una promozione interna, visto che la Formula 3 ha concluso il suo calendario nella scorsa tappa del Mugello. Al posto di Alesi, dunque, farà il suo debutto in Formula 2 Jake Hughes.

Il pilota britannico è reduce da una stagione che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio in due occasioni, a Barcellona e Monza, chiudendo il campionato al settimo posto. A partire dall'appuntamento in Russia, dividerà l'abitacolo con il padrone di casa Artem Markelov.

"Non vedo l'ora di fare le mie prime gare in Formula 2, quindi voglio dire grazie alal HWA Racelab per questa chance. Ho appena finito la mia avventura in Formula 3, quindi sono perfettamente nel ritmo gara" ha detto Hughes.

"Mi sarebbe piaciuto avere modo di provare prima la vettura, visto che c'è una grande differenza di potenza, ma sono impaziente di iniziare questa sfida".