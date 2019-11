Finali Mondiali: lo show incanta il pubblico del Mugello

La grande festa Ferrari delle Finali Mondiali si è conclusa quest’oggi al Mugello con la splendida parata delle vetture, F1 e Gt, della Casa di Maranello.

Come sempre caloroso è stato l’abbraccio del pubblico giunto in massa al circuito toscano. Sono stati ben 43.000 nell'intero weekend i tifosi Ferrari arrivati per ammirare le gesta dei piloti del Challenge e le vetture esposte nella splendida sala allestita per celebrare i 90 anni della Scuderia ed i 70 anni della prima vittoria a Le Mans.

Le tribune del rettilineo principale si sono colorate di rosso non solo per via delle magliette e dei cappellini della Scuderia indossati dai migliaia di tifosi, ma anche grazie agli enormi striscioni e cuori dedicati alla Ferrari.

Lo spettacolo è iniziato dal cielo quando 6 carabinieri del I stormo si sono calati dall’elicottero per porgere la bandiera tricolore ad Enrico Galliera, senior vice president direzione commerciale, ed Antonello Coletta, direttore di Ferrari Corse Clienti e GT.

Sul rettilineo di partenza sono state schierate a spina di pesce quattro Ferrari 488 GTE affidate a Daniel Serra, James Calado, Davide Rigon e Toni Vilander. I piloti, dopo aver effettuato una partenza d’effetto in stile Le Mans, hanno percorso alcuni giri del tracciato per poi lasciare spazio a Serra e Calado per l’esibizione del trofeo conquistato quest’anno alla maratona francese.

Subito dopo il pubblico del Mugello è stato deliziato dal passaggio delle Formula 1. Quattro Ferrari F60, affidate a Giancarlo Fisichella, Davide Rigon, Andrea Bertolini e Olivier Berettta hanno percorso il circuito toscano regalando emozioni con un sound violento ormai perduto e con spettacolari donuts.

L’apice dell’emozione si è raggiunta al termine dell’esibizione delle F60 quando il rettilineo del Mugello si è letteralmente trasformato in un angolo di paradiso. 64 vetture, tra F1 storiche, FXX, FXX K e 599 XX hanno occupato l’asfalto del circuito toscano ed a far battere il cuore sono state le monoposto del passato.

La più “anziana” presente in pista è stata la splendida Ferrari F1-89, prima monoposto ad adottare il cambio al volante. A seguire, in ordine cronologico, si è fatta ammirare la splendida 412 T2 del 1995, vettura con la quale Jean Alesi è riuscito a cogliere l’unico successo in carriera in Canada.

Le vetture dell’epoca Schumacher hanno ovviamente recitato la parte del leone. Sul rettilineo del Mugello è stato un tripudio di F2001, F2002, F2003 GA, F2004 ed F2005, monoposto che hanno segnato un’epoca per la Casa di Maranello.

Non sono poi mancate le F2007 e F2008 appartenute a Kimi Raikkonen e Felipe Massa, il cui design continua ancora oggi ad essere tremendamente moderno.

Lo show delle Finali Mondiali si è poi concluso con alcuni spettacolari passaggi a bassa quota di due Eurofighter che hanno “lottato” ad armi pari con il rombo dei motori delle opere d’arte presente in pista.