Finali Mondiali Ferrari: la passione non nasce solo dalla F1

Come si fa a descrivere la passione? Ci sono molti modi di farlo. Il migliore resta sempre quello di viverla, com'è stato possibile questo fine settimana in occasione delle Finali Mondiali Ferrari al Mugello.

Oltre 43.000 persone hanno potuto osservare da vicino le ultime gare del Ferrari Challenge, oltre a godere dello spettacolo offerto dalla Rossa in tutte le sue declinazioni: dalle F1 storiche alle GT, passando per le vetture del Programma XX non mancava davvero nulla. È già il caso di segnare di rosso - mai colore fu più adatto - le Finali Mondiali del 2020.