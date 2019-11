Ferrari, North America, Q1: Hites vola e artiglia la pole

Dopo la piovosa giornata del giovedì, dedicata alle prove libere, il sole ha finalmente baciato il tracciato del Mugello teatro delle Finali Mondiali 2019. La prima sessione di qualifiche del Ferrari Challenge North America si è disputata su asfalto ancora umido, con i piloti impegnati a scoprire i limiti della pista, e ad imporsi in cima alla lista dei tempi è stato Benjamin Hites.

Il pilota del team The Collection è stato l’unico in grado di scendere sotto il muro dei due minuti e sette secondi fermando il cronometro sul tempo di 2’06’’910 ed interpretando alla perfezione le condizioni del tracciato toscano.

Hites, al momento al secondo posto in classifica nel Trofeo Pirelli, è riuscito a precedere il leader del campionato Cooper MacNeil. Il pilota di Ferrari Westlake ha pagato un gap di 7 decimi dalla vetta ed è stato bravo a risalire in classifica nei secondi conclusivi della sessione.

Ottima la prova fornita da Mark Issa in questa Q1. Il campione 2019 della Coppa Shell ha mostrato i muscoli anche al Mugello ed ha conquistato il terzo posto assoluto, e la pole di classe, grazie al crono di 2’08’’050 riuscendo a precedere una nutrita schiera della classe Pirelli Am.

Il primo della lista è Ziad Ghandour, attualmente secondo in campionato, mentre alle spalle del pilota del team Ferrari Lake Forest si sono piazzati Dave Musial e John Megrue con ritardi dalla vetta di 1’’474 e 2’’158.

Claude Senhoreti ha ottenuto il settimo riferimento di giornata, ed il secondo in coppa Shell, mettendosi davanti a Brian Davis con un margine di 6 decimi, mentre il leader della classifica del Trofeo Pirelli Am, Neil Gehani, non è riuscito a far meglio del nono crono assoluto, davanti a Marc Muzzo, e sarà così chiamato ad un gara in rimonta per mantenere Ghandour a distanza di sicurezza in classifica.

Gara 1 del Ferrari Challenge North America scatterà alle 12:55.