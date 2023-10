Ferrari | La 499P LMh celebrata nello Show del Mugello

Tripudio rosso al Mugello. Nella giornata finale delle Finali Mondiali Ferrari, il Cavallino Rampante ha abbracciato i propri tifosi, accorsi in massa all'Autodromo del Mugello per l'evento che ogni anno permette loro di fondersi quasi fisicamente con la grande passione che nutrono per la Casa di Maranello.

Un tripudio di striscioni, cappellini, magliette e bandiere rosse che hanno unito il pubblico in una macchia festante, in attesa di applaudire l'impresa fatta dalla Ferrari con il successo alla 24 Ore di Le Mans con la 499P numero 51 condotta da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, senza dimenticare la numero 50, autrice della pole il giorno precedente con Antonio Fuoco, coadiuvato da Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

Un'occasione che non si presentava da mezzo secolo, dunque il popolo della Ferrari ha risposto presente, nonostante un meteo incerto che ha spesso regalato pioggia e umidità all'Autodromo del Mugello nel corso di tutto il fine settimana.

Lo show pensato dal Cavallino Rampante è iniziato più tardi del previsto a causa di una bandiera rossa esposta nella Finale Mondiale Trofeo Pirelli e Pirelli AM. Ciò non ha spento l'entusiasmo dei tifosi, che hanno iniziato ad applaudire all'ingresso delle vetture del Corso Pilota della Ferrari.

I piloti impiegati nella dimostrazione si sono dati battaglia - sempre con l'obiettivo di fare spettacolo - in due giri di sorpassi, controsorpassi, e passaggi in parata prima di fare ritorno in pit lane.

E' stata la scintilla che ha dato fuoco alle polveri, perché una decina di minuti più tardi è stata la volta del piatto forte, ovvero l'ingresso delle due grandi novità presentate dalla Ferrari nel corso di questo fine settimana: la 296 Challenge e la 499P Modificata.

Sulla vettura che andrà a sostituire la 488 Challenge Evo c'era Andrea Bertolini, figura storica legata al Cavallino Rampante e autore di diversi successi nelle corse GT anche con la Ferrari. La 499P Modificata, gioiello nato dall'esperienza della 499P LMh che ha vinto a Le Mans, è stata portata in pista da Olivier Beretta.

Le due vetture sono prima state mostrate da due video apparsi sui maxi schermi del circuito, poi hanno fatto il loro ingresso in pista con la 296 Challenge che ha preceduto la 499P Modificata. Entrambe, dopo il giro d'uscita dai box e il warming up, hanno fatto due passaggi in velocità per poi farne uno in parata, prima del giro di raffreddamento finale.

A seguire ecco lo show dedicato alla Formula 1 con due SF71H del 2018 e una F60 del 2009, vincitrice con Kimi Raikkonen al Gran Premio del Belgio. Le tre vetture sono state vestite della livrea 2023 e hanno fatto prove di partenza sul rettilineo, giri veloci, pit stop e le classiche ciambelle sul rettifilo principale, davanti alla tribuna riempita di tifosi.

E' arrivato poi il momento di Ferrari Races, con le 296 GT3 e le 488 GTE condotte dai piloti ufficiali. I giri delle due GT hanno fatto da antipasto al piatto forte della giornata, ovvero l'apparizione delle 499P LMh numero 50 e 51, quelle che hanno rispettivamente ottenuto la pole e la vittoria alla 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans.

Per concludere, l'inno nazionale con tutte le Ferrari schierate sul rettilineo di partenza, con le 499P LMh, Modificata e la 296 Challenge davanti a tutti. Un bel modo da parte di Ferrari di avvicinare agli appassionati ai due gioielli presentati ieri sera alla cena di gala che si è tenuta nel museo Ferrari allestito nel paddock del Mugello.