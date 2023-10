Ferrari | Finali Mondiali Trofeo Pirelli e AM: Fleming e Engstler campioni

La gara più attesa delle Finali Mondiali Ferrari 2023 del Mugello, quella dedicata ai piloti delle classi Trofeo Pirelli e Pirelli AM, è andata in scena nella tarda mattinata di oggi con un bel duello tra i due piloti più giovani e promettenti del Ferrari Challenge Europe, ovvero Thomas Fleming ed Eliseo Donno.

Ad avere la meglio è stato il pilota britannico dopo una gara in cui ha dovuto difendere la prima posizione dagli attacchi del pilota italiano del team Radicci Automobili, ha portato a casa il titolo con una difesa perfetta in tutte e 3 le ripartenze, causate da 2 interventi della Safety Car e una bandiera rossa.

La gara si è rivelata movimentata sin dal via, quando Matt Kurzejewski, Yudai Uchida e Brian Cook sono entrati in contatto alla Luco, inducendo la direzione gara a far entrare la Safety Car. I commissari hanno segnalato l'ingresso della vettura di sicurezza, ma pochi secondi dopo il primo incidente, se ne è verificato un altro alla Materassi - Borgo San Lorenzo e ha coinvolto Bence Valint, Dylan Medler e Roberto Perrina.

Una delle vetture è finita contro le barriere tra la Luco Poggio Secco e la Materassi Borgo San Lorenzo, rompendole. Il contatto successivo tra altre due vetture dei piloti citati ha portato tanto sporco e detriti in pista. Questo, date le 6 macchine coinvolte, ha portato la direzione gara a interrompere la gara con l'esposizione della bandiera rossa.

La sosta per pulire la pista e riparare le barriere è durata quasi un'ora, Poi le vetture sono tornate a correre partendo dietro la Safety Car. La gara si è interrotta quasi subito con un nuovo ingresso della Safety Car a causa del testacoda di Danilo Del Favero, giratosi alla Buccine e finito per colpire l'incolpevole Justin Rothberg.

Alla ripartenza successiva Tony Davis, Michael Porter e Balkissoon si sono sportellati alla Poggio Secco. Ad avere la peggio sono stati i primi due e questo ha portato all'infresso dell'ultima Safety Car della gara. A quel punto Fleming non ha dovuto fare altro che portare al traguardo la sua 488 Challenge Evo davanti a Donno e Adrian Sutil, terzo.

Per quanto riguarda la classifica Trofeo Pirelli AM, Franz Engstler è stato il mattatore diventando campione della classe davanti al canadese Marc Muzzo e a Nobuhiro Imada. Engstler si è anche tolto la soddisfazione di chiudere quinto assoluto, davanti a Muzzo e al secondo italiano in Top 10, Max Mugello, pilota del team CDP - Eureka Competition.