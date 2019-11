Ferrari, Finali Mondiali, Coppa Shell: Weiland si laurea campione

Sono state numerose le emozioni regalate dai piloti del Ferrari Challenge in occasione della finale mondiale della Coppa Shell. Il palcoscenico del Mugello, infatti, ha visto James Weiland conquistare il titolo di campione del mondo al termine di un duello serrato ed intenso con Tami Hanna concluso soltanto in occasione dell’ultimo giro.

Anche in questa gara non sono mancati gli interventi della safety car. Il primo è avvenuto già nel corso del primo giro quando alla staccata della San Donato Corinna Gostner, Thomas Gostner, Murat Cuhandaroglu e Ernst Kirchmayr sono finiti in ghiaia dopo un contatto iniziale innescato da quest’ultimo.

Le operazioni in pista sono riprese al secondo giro ed Hanna e Weiland hanno immediatamente preso il largo sul gruppo degli inseguitori. Il pilota del Formula Racing ha cercato di imporre il proprio ritmo e scappare via, ma il portacolori del Rossocorsa non ha mai mollato restando sempre in scia al rivale sino a rompere gli indugi nel corso dell’ultimo passaggio.

Hanna, infatti, ha commesso una grande sbavatura alla frenata della San Donato arrivando lungo ed aprendo così la porta ad un incredulo Weiland. Il pilota del Formula Racing ha poi cercato subito di recuperare la posizione persa, ma nel provare a sopravanzare il rivale è entrato in contatto con la propria anteriore destra contro la vettura dell’americano rimediando un leggero danno che gli ha impedito di poter lottare sino alla fine.

Weiland ha così potuto tagliare il traguardo indisturbato e laurearsi campione del mondo in Coppa Shell, mentre il podio è stato completato da Makoto Fujiwara terzo ed autore di una gara in solitaria.

Molto avvincenti anche i duelli per le posizioni di rincalzo. Claude Senhoreti è riuscito a chiudere in quarta posizione dopo aver resistito alla pressione di Ken Abe nel finale di gara. Il pilota del Formula Racing ha commesso un errore nel settore centrale che si è rivelato fondamentale per vanificare le speranze di conquista del quarto posto.

Altrettanto emozionante è stato il duello tra Fons Scheltema e Jay Park per la sesta posizione che ha visto prevalere il pilota del Formula Racing a seguito di una sbavatura commessa da Park nel giro conclusivo. La top ten si è completata con Brian Davis, ottavo, davanti a Lindroth e Xing.