Ferrari | Finali Mondiali, Coppa Shell: la spunta Sartingen

Grandi emozioni nella Finale Mondiale Ferrari dedicata alla Coppa Shell, con Ernst Kirchmayr e Axel Sartingen che si sono sfidati sino all'ultima curva, prima dell'entrata della Safety Car a 2 minuti dal termine dei 30 di gara, per aggiudicarsi il titolo 2023.

Ad avere la meglio è stato il pilota del team Lueg Sportivo - Herter Racing. Sebbene Kirchmayr abbia dominato la corsa dal primo all'ultimo giro, la vittoria è stata colta dal tedesco per via di una penalità di 5 secondi inflitta al pilota del team Gohm - Baron Motorsport a causa dei numerosi track limits superati nel corso della gara.

Sul traguardo, dunque, Kirchmayr è transitato per primo, ma a fare festa è stato Alex Sartingen. Il duello non consumato in pista è stato deciso dalla direzione gara, che però ha semplicemente applicato il regolamento.

Secondo posto a sorpresa per David Voronin, il quale ha lottato per gran parte della gara per aggiudicarsi la Top 5 trovandosi poi sul podio dietro a uno dei due dominatori della corsa.

Il podio è stato completato a sorpresa da Fons Scheltema, anche lui salito tra i primi tre per via di una penalità comminata a fine gara ad Alexander Nussbaumer. Il pilota del team Gohm - Scuderia GT è stato penalizzato di 5 secondi per essere andato oltre i limiti della pista per più volte.

Nussbaumer ha così terminato settimo, appena alle spalle di Kirchmayr. Tornando a Scheltema, il pilota del team Kessel Racing è stato bravo e fortunato a destreggiarsi in una lotta molto aspra a metà gara con Thomas Lofflad, quarto alla fine, e con lo stesso Davi Voronin, che ha chiuso la gara davanti a lui. Diverse le sportellate tra i tre e Thomas Gostner - ottavo alla fine - ma è riuscito a resistere e a portare a casa un podio non certo atteso dopo la Superpole di ieri e le prime fasi di gara di oggi.

Christian Kinch è stato tra i protagonisti della gara, ma nel senso peggiore del termine. A 4 minuti dal termine della gara si è visto comminare un Drive Through per aver superato troppe volte i limiti della pista, ma un giro prima di scontare la penalità è finito contro il muro del rettilineo principale dell'Autodromo del Mugello a causa dello scoppio di una gomma.

Il suo incidente ha provocato l'ingresso della seconda Safety Car di giornata, con la prima uscita a inizio gara per rimuovere la vettura di Kanji Yagura dopo essere finita fuori a causa di una manovra irregolare di Yahn Bernier.

Gara molto sfortunata per Manuela Gostner. La pilota del team CDP - MP Racing è stata brava a reggere dopo la partenza e a occupare la terza posizione fino a quando Christian Herdt-Wipper ha provato l'attacco alla San Donato, rompendole la sospensione posteriore destra dopo un contatto piuttosto forte. Per l'italiana un ritiro amaro mentre avrebbe potuto portare a casa un risultato importante.