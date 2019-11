Ferrari, Europe: cambia il risultato di Gara 2, Prette è campione

Gara 2 del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli è stata condizionata dall’ingresso di ben tre safety car ed il caos in pista si è riflesso anche nel risultato finale.

Durante la corsa, infatti, i commissari hanno punito Loius Prette con una penalità di 25 secondi per aver effettuato un sorpasso ai danni di Sam Smeeth in occasione dell’ingresso in pista della seconda safety car.

La decisione era così costata a Prette il titolo, ma subito dopo la conclusione della gara il collegio dei commissari ha analizzato le immagini evidenziando come Smeeth abbia effettuato un sorpasso in regime di bandiera gialla ed hanno così deciso di infliggere la medesima penalità di tempo anche al pilota del Baron Motorsport.

Il provvedimento dei commissari ha così consentito a Prette di scavalcare Smeeth nella classifica finale conquistando un quarto posto preziosissimo perché gli ha garantito i punti necessari per aggiudicarsi il titolo nel Trofeo Pirelli.