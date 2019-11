Ferrari, Asia Pacific, Gara 2: Prette vince di forza al Mugello

Pole, vittoria e giro veloce. Non poteva concludersi in modo migliore il sabato del Mugello per Philippe Prette. Il campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Am è stato l’autentico mattatore della gara, dominando le operazioni dal primo all’ultimo giro.

Sin dal via Prette ha mantenuto la prima posizione ma il vincitore di Gara 1, Go Max, non gli ha reso vita facile mantenendo un ritmo pressoché simile seppur senza mai impensierire seriamente il leader della corsa.

Il primo giro, però, ha visto l’ingresso in pista della safety car a seguito del contatto multiplo avvenuto tra Moon, Choi e Dicken con il primo ad avere la peggio ed essere costretto al ritiro con l’anteriore seriamente danneggiato.

Il restart è avvenuto allo scoccare del terzo giro e da quel momento Prette non ha dovuto faticare più di tanto per portare a casa l’ennesimo successo stagionale. Max, dopo la ottima prova del venerdì, porta a casa un altro trofeo grazie al secondo gradino del podio conquistato davanti a Nobuhiro Imada.

Così come già visto nelle altre classi, anche Gara 2 del Ferrari Challenge Asia Pacific si è conclusa in regime di safety car a seguito del contatto innescato da Jinxiaorui che ha messo fuori dai giochi Alex Moss.

La seconda gara del weekend si è rivelata decisiva per l’assegnazione del titolo in Coppa Shell. Ad imporsi è stato Makoo Fujiwara, bravo nello sfruttare la partenza dalla seconda fila, dopo aver ottenuto il quarto tempo, per concludere nella medesima posizione.

Il secondo gradino del podio è stato ereditato da Yamaguchi dopo che in gara Xing ha dapprima ignorato l’ordine di effettuare il drive through per poi ricevere bandiera nera. Terzo posto di classe per Jay Park.

In Coppa Shell Am Wu è riuscito a riscattare la delusione per il ritiro del venerdì con un successo convincente e la settima posizione finale assoluta. Il pilota di Forza Motor Korea è riuscito ad imporsi su Iritani e Chen.