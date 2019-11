Ferrari, America, Gara 2: Hites vince, MacNeil è campione

Gara 2 del Ferrari Challenge North America ha chiuso in maniera degna la giornata di attività in pista al Mugello regalando al pubblico in pista uno spettacolo totale. Il merito è stato tutto dei due piloti in lotta per il Trofeo Pirelli, Benjamin Hites e Cooper MacNeil.

Alla partenza il poleman di Ferrari Westlake è riuscito a mantenere la prima posizione conquistata in qualifica seguito da Hites, mentre alle loro spalle intensa è stata la lotta tra Ghandour e Gehani per la leadership di classe nel Trofeo Pirelli Am.

Le battute iniziali hanno però fatto registrare l’inatteso KO di Mark Issa. Il campione Coppa Shell ha infatti accusato un problema all’anteriore destra ed è stato costretto a rientrare ai box per un mesto ritiro.

MacNeil e Hites hanno fatto una gara a parte con il pilota del The Collection sempre in scia al rivale ed in grado di rosicchiare decimi preziosi giro dopo giro.

La manovra che ha deciso le sorti della gara è avvenuta al tredicesimo passaggio quando Hites, ormai a 2 decimi da MacNeil, ha tirato una staccata record alla San Donato prendendosi così la prima posizione. Mac Neil è stato molto intelligente nel non chiudere la traiettoria per evitare il contatto e si è accodato al rivale consapevole che i punti del secondo posto sarebbero stati sufficienti per la conquista del titolo del Trofeo Pirelli.

La lotta tra Hites e MacNeil è stata congelata a due giri dal termine quando la safety car è entrata in pista per consentire ai commissari di rimuovere la vettura di Schreibman rimasta ferma nella ghiaia della via di fuga.

Hites ha così tagliato il traguardo in prima posizione davanti a MacNeil, mentre il podio del Trofeo Pirelli è stato completato da Ross Chouest.

Nel Trofeo Pirelli Am la vittoria è andata a John Megrue bravissimo nel resistere alla pressione costante di Brent Holden, mentre il Dave Musial ha centrato il terzo posto davanti ad un Neil Gehani penalizzato con un drive through per il contatto, avvenuto nelle fasi iniziali, con Ghandour.

In Coppa Shell successo netto per Brian Davis davanti a Lance Cawley e Claude Senhoreti, mentre in Shell Am Brad Horstmann è stato imprendibile cogliendo il successo su Mark Davies e Lisa Clark.