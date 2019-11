Ferrari 488 GT3 EVO: per continuare a dominare

Prendete un'auto punto di riferimento per le categorie in cui corre. Fatto? Bene, adesso applicatele delle migliorie frutto di incessante lavoro e studi: che cosa ottenete? Facile: la Ferrari 488 GT3 EVO.

La casa di Maranello ha scelto le Finali Mondiali 2019 del Mugello per svelare al mondo quest'auto, frutto del certosino impegno dei propri tecnici per migliorare ulteriormente i punti di forza di un modello che è già entrato a piè pari nella storia della ROssa come una delle GT più vincenti e performanti di sempre.

Evolvere i concetti di un'auto nata già felice non è mai facile. Ferrari ha scelto di lavorare su dinamica del veicolo, aerodinamica, ergonomia, sicurezza ed affidabilità, arrivando ad un totale di oltre 18.000 ore trascorse in galleria del vento e CFD per sviluppare e mettere in pratica nuovi concetti e contenuti.

Il risultato? Presto detto. Il paraurti adesso è tutto nuovo, fattore che ha consentito l'alloggiamento di una coppia di flick utili ad aumentare il carico verticale, andando a stabilizzare ulteriormente l'auto senza modificarne l'equilibrio aerodinamico. Diverse anche le feritoie sopra i passaruota - adesso più grandi - mentre quelle posteriori sono state riprogettate drasticamente, come la parte anteriore della porta, adesso rastremata in maniera maggiore per migliorare lo scorrere dei flussi sulle fiancate.

Lavori di fino dal lato della meccanica hanno riguardato il passo - che adesso è pari a quello della versione GTE - utile per gestire meglio l'usura degli pneumatici, oltre all'alleggerimento complessivo dell'auto, fattore importante in chiave Balance of Performance per dislocare meglio le zavorre regolamentari.

Si è scelto di non lavorare sulle performance del propulsore, ma anche qui si può notare la mano dei tecnici Ferrari, dal momento che adesso l'erogazione risulta più pulita per quanto riguarda l'erogazione grazie ad un lavoro di elettronica. A proposito di elettronica, sono stati migliorati e tarati nuovamente Traction Control ed ABS.

Per ammirare in pista la Ferrari 488 GT3 EVO non resta altro da fare che aspettare le gare della prossima stagione.