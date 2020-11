Quando nel DNA hai una generazione di vetture che conquistano oltre 350 successi, 630 podi, vittorie alla 24 Ore di Le Mans e Petit Le Mans, oltre a Campionati del Mondo Endurance per piloti, team e costruttori, se decidi di realizzare una versione speciale di questa vettura, sai già che sarà qualcosa di unico.

E, infatti, eccola qui: Ferrari presenta al mondo la 488 GT Modificata. Si tratta di una versione esclusiva e realizzata in numero limitato di un’auto che attinge a mani basse da tutto il know how tecnologico derivante dalle 488 GT3 e GTE per portarlo all’estremo. La 488 GT Modificata non è sottoposta ad alcun vincolo regolamentare della FIA, e potrà essere utilizzata unicamente in pista e negli eventi Ferrari Club Competizioni GT.

Quando si parla di auto di questo calibro, osservato speciale è il motore: il leggendario e pluripremiato V8 turbo di Maranello stavolta non deve sottostare ad alcun Balance of Performance, e può scatenare una potenza vicina ai 700 CV, trasmessi alle ruote posteriori tramite un cambio dotato di frizione in fibra di carbonio.

Ma non solo sul propulsore, giustamente, si è concentrato il team di ingegneri. Figlia di approfonditi test sulla Nordschleife, la 488 GT Modificata presenta a livello aerodinamico il centro di pressione spostato sensibilmente all’avantreno, senza andare ad aumentare la resistenza all’avanzamento. Ciò consente di avere vortici e flussi d’aria più puliti che arrivano all’ala posteriore, ovviamente dalle ampie e possibili regolazioni, e che ne aumentano quindi l’efficacia.

Dotata di carrozzeria interamente in fibra di carbonio, ad eccezione del tetto e dei montanti in alluminio, la 488 GT Modificata vanta un carico aerodinamico superiore ai 1.000 kg già a 230 km/h di velocità.

Per quanto riguarda la dinamica del veicolo, questa Ferrari monta le stesse sospensioni della 488 GTE che corre a Le Mans. L’impianto frenante è stato realizzato in collaborazione con Brembo, e si è deciso di optare per una soluzione di pinze a bassa coppia residua a cui si aggiunge un sistema di ABS derivato dalla 488 GT3 Evo 2020.

Dentro l’abitacolo abbiamo tutto ciò che il Cavallino sa offrire: V-Box di serie per raccolta della telemetria, retrocamera HD, secondo sedile e sistema TPMS per la misurazione della pressione e temperatura degli pneumatici. Ma, ovviamente, le personalizzazioni come da tradizione sono infinite.

Indirizzata a chi abbia preso parte ai programmi Competizione GT e Club Competizioni GT, la Ferrari 488 GT Modificata è destinata ad entrare a pieno titolo tra le vetture iconiche di Maranello.