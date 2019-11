Ferrari eSport, Tonizza: "Nel 2020 chi vince entra in FDA eSport!"

Cosa vuol dire avere diciottanni, non aver ancora guidato nulla di più performante di un kart ma allo stesso tempo essere in cima alle classifiche di F1 eSport Series? Chiedetelo a David Tonizza.

David è pilota ufficiale Ferrari eSport e, dopo un inizio sorprendente, è in cima alle classifiche mondiali fiero portacolori del Cavallino. In questa intervista ci racconta cosa voglia dire vestire i panni del pilota della scuderia di Maranello, oltre ad alcuni curiosi retroscena in chiave 2020.