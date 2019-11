Davide Rigon: l'importanza del simulatore Ferrari in F1

I tempi in cui un team poteva permettersi di percorrere e macinare migliaia di km di test sono finiti da tempo. Adesso l'importanza dello studio e dell'analisi dei dati al simulatore è divenuto essenziale per primeggiare in Formula 1.

Ferrari dedica ingenti risorse e tempo a questo strumento. Ce lo racconta Davide Rigon, pilota addetto al simulatore oltre che piede pesante nelle competizioni GT.