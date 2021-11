Vivere le Finali Mondiali Ferrari è un'emozione da provare almeno una volta nella vita. Si è letteralmente travolti dall'amore del pubblico nei confronti della Scuderia di Maranello: un amore puro, sincero, che in cambio chiede solamente una cosa, essere parte di un sogno.

E anche in un 2021 segnato dall'onda lunga della pandemia, Ferrari non ha voluto privare i suoi tifosi delle emozioni che soltanto lei sa regalare: dalle ultime gare della stagione del Challenge, passando per le esibizioni delle Formula 1 al Programma XX, sino ai primi giri di pista della Daytona SP3 scortata dalle storiche sport prototipi, anche al Mugello l'amore è stato ripagato.