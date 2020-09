Spa, Gara 1: Tabacchi e Grouwels sul gradino più alto del podio

Emanuele Maria Tabacchi e Frederik Paulsen si sono imposti confermando le rispettive leadership nella classifica del Trofeo Pirelli, mentre Roger Grouwels e Michael Simoncic sono saliti sul gradino più alto del podio della Coppa Shell.

Trofeo Pirelli

Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) ha conquistato il suo sesto successo stagionale al termine di una gara condotta in solitaria.

Dopo aver gestito gli pneumatici nei primi giri, alla ripartenza dalla Safety Car entrata in pista dopo lo spettacolare incidente senza conseguenze che ha coinvolto Frederik Espersen (Baron Motorsport), il pilota italiano ha approfittato della battaglia alle sue spalle per allungare sui rivali, tagliando il traguardo con 6”3 di vantaggio su John Wartique (Francorchamps Motors Luxembourg) e su Florian Merckx (Baron Motorsport).

Il duello per il gradino più basso del podio che ha visto opposti Merckx e Fabienne Wohlwend (Octane 126) è stato avvincente, premiando alla fine il pilota di casa. Il risultato consente a Tabacchi di allungare in classifica sulla campionessa del Liechtenstein, 141 punti contro 106.

Trofeo Pirelli Am

Al termine di un confronto intenso che sta diventando una piacevole abitudine, Frederik Paulsen (Formula Racing) e Matús Vyboh (Scuderia Praha) hanno animato i trenta minuti della prima gara del weekend.

I due hanno offerto uno spettacolo fantastico transitando sotto la bandiera a scacchi separati di appena 357 millesimi, mentre a sei secondi ha chiuso Olivier Grotz (Formula Racing).

Coppa Shell

In una gara che si è conclusa in regime di Safety Car a causa di un incidente che ha visto protagonista Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) senza conseguenze per il pilota, Roger Grouwels (Race Art Kroymans) si impone per la quinta volta in campionato, precedendo sul traguardo James Weiland (Rossocorsa), autore di alcuni sorpassi magistrali e un ottimo Christian Kinch (Formula Racing).

Subito fuori gara il debuttante Ernst-Albert Berg (Penske Sportwagen Hamburg), autore di una sorprendente pole al mattino.

Coppa Shell Am

Michael Simoncic (Baron Motorsport) ha colto una splendida affermazione, la terza del 2020, davanti al suo rivale per il campionato, il leader provvisorio della classifica “Alex Fox” (SF Grand Est Mulhouse).

Il pilota austriaco e quello francese sono stati accompagnati sul podio da Willem Van der Vorm (Scuderia Montecarlo), al secondo podio stagionale dopo quello conquistato in Gara 2 a Barcellona.

Ferrari Racing Days, atto secondo

Sono proseguite le attività dei Programmi XX e di F1 Clienti che hanno visto scendere le vetture in pista tra le sessioni del monomarca del Cavallino Rampante. Nella serata di sabato si è svolta la consueta cena di gala che ha consentito di illuminare di rosso la suggestiva Eau Rouge.

Appuntamenti

Domani, la Gara 2 del Trofeo Pirelli vedrà il semaforo verde alle 15:15, mentre i protagonisti della Coppa Shell scatteranno alle 17:15. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma di Sky: il Trofeo Pirelli andrà in onda sul canale Arena, la Coppa Shell su Collection. Sarà possibile seguire lo streaming delle gare e delle qualifiche, con commento in lingua inglese, sul sito Ferrari Races.