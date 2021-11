Pier Guidi: "Accuse Porsche infondate, mai stato scorretto"

Alessandro Pier Guidi è tra i protagonisti della stagione di trionfi 2021 firmati Ferrari. Il piemontese, al volante della 488 in configurazione GTE e GT3, ha conquistato la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Spa, il GT World Challenge Europe e, in ultima occasione, il Mondiale Endurance in una tiratissima 8 Ore del Bahrain.

E proprio sul tracciato di Sakhir, Pier Guidi è stato protagonista di un acceso duello con Porsche per la conquista del titolo iridato. Un iride vinto solamene negli ultimi minuti, figlio di una rimonta forsennata ma anche di un contatto con i rivali. E proprio una comunicazione errata nei primi minuti ha gettato un immotivato ed immeritato velo polemico sul successo della Ferrari AF Corse di Pier Guidi e Calado