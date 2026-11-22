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Imola torna ad ospitare le Finali Mondiali Ferrari nel 2027

Il 20-24 ottobre del prossimo anno l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari accoglierà nuovamente il grande evento di fine stagione del Cavallino Rampante, con i protagonisti di Challenge e Corse Clienti che si daranno battaglia sulle rive del Santerno.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 22 nov 2026, 10:32

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Foto di: Francesco Corghi

Sarà l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ad accogliere l’edizione 2027 delle Finali Mondiali Ferrari che andranno in scena dal 22 al 24 ottobre. L’annuncio del circuito ospitante è stato dato ieri, sabato 21 novembre, durante l’edizione in corso a Barcellona.

Per la quarta volta nella storia il grande evento di fine stagione organizzato dalla Casa di Maranello andrà in scena nell’impianto italiano intitolato a Enzo e Dino Ferrari che torna ad accoglierlo a tre anni di distanza dall’ultimo precedente risalente al 2024.

Saliranno così a quota quattro, come anticipato, le edizioni delle Finali Mondiali Ferrari organizzate a Imola, che raggiunge così l’Autodromo Nazionale Monza; in assoluto l’impianto che ha accolto la manifestazione per il maggior numero di volte, ben 17, è l’Autodromo Internazionale del Mugello.

In questo numero rimangono indimenticabili le Finali Mondiali Ferrari andate in scena in Toscana del 2022 quando la Casa di Maranello presentò al mondo la 499P, la Sport Prototipo che avrebbe debuttato in gara nel FIA WEC nella stagione 2023, conquistando in quattro anni di competizioni otto vittorie assolute (inclusi i tre successi consecutivi alla 24 Ore di Le Mans tra il 2023 e il 2025), 11 pole position e 27 podi.

Nella storia sono dieci i circuiti che hanno sinora ospitato la grande manifestazione che vede in pista non solo l’atto conclusivo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America, e le Finali Mondiali che decretano i campioni mondiali del campionato monomarca del Cavallino Rampante, ma anche decine di vetture che partecipano a tutti i programmi non agonistici riservati ai clienti del Cavallino Rampante (F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme, Club Competizioni GT).

Includendo quella del 2027, teatro del maggior numero di edizioni sono i circuiti del Mugello (17), seguito da Imola e Monza (4), Valencia (3), Misano (2).

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