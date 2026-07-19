Il Ferrari Challenge Europe presenta il calendario 2027
Il Ferrari Challenge Europe presenta il calendario 2027Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si proietta già nel futuro, verso la 35esima edizione, quella del 2027, con un calendario che porterà la serie monomarca del Cavallino Rampante attraverso sette appuntamenti in cinque Paesi.
Un percorso che unirà alcuni tra i circuiti più iconici del panorama europeo, accompagnando team e piloti fino all’epilogo più atteso: le Finali Mondiali.
La serie riservata esclusivamente alle vetture del Cavallino Rampante prenderà il via, dall’1 al 4 aprile, dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che ospiterà il primo dei due round italiani.
A seguire, infatti, dal 29 aprile al 2 maggio, piloti e team faranno tappa all’Autodromo Internazionale del Mugello per competere sull’iconico tracciato toscano di proprietà della Casa di Maranello.
A giugno, dal 3 al 6, il campionato farà rotta in Germania sul tecnico e veloce Hockenheimring, dove ritmo, strategia e gestione della gara sono elementi decisivi per ambire a un buon risultato.
L’estate si aprirà quindi con un doppio appuntamento: dall’1 al 4 luglio a Valencia, in Spagna, sul Circuit Ricardo Tormo, e dal 23 al 25 luglio a Donington Park in un weekend che sullo storico tracciato britannico vedrà impegnati anche i piloti della serie regionale Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK.
Dopo la pausa nel mese di agosto, il calendario propone un evento a settembre, dal 16 al 19, sullo spettacolare Circuit de Spa-Francorchamps, che si è rivelato spesso decisivo ai fini delle classifiche delle varie classi.
La stagione 2027 si chiuderà, come da tradizione, con le Finali Mondiali Ferrari, con data e sede che verranno svelate successivamente.
1–4 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (Italia)
29 aprile–2 maggio – Autodromo Internazionale del Mugello (Italia)
3–6 giugno – Hockenheimring (Germania)
1–4 luglio – Circuit Ricardo Tormo, Valencia (Spagna)
23–25 luglio – Donington Park (Regno Unito)
16–19 settembre – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgio)
Finali Mondiali Ferrari – Data e sede da definire
Condividi o salva questo articolo
F1 | Ferrari ha pensato alla gara: fatte scelte per difendere le gomme dal surriscaldamento
F1 | Ferrari: risolto il problema alla power unit e Leclerc ritrova la velocità a Spa
F1 | Vasseur: "Charles ha perso una posizione su Russell per la bandiera, ma guardiamo alla gara"
Ultime notizie
F1 | GP del Belgio, strategie: si va verso il singolo pit stop. Attenzione però alla ghiaia...
F1 | Aston, la scia di Leclerc non basta: è a 6 secondi dalla pole, ma Spa è l’ultima sofferenza prima della vettura B
F1 | Ferrari ha pensato alla gara: fatte scelte per difendere le gomme dal surriscaldamento
GT World | Pole Position Mercedes con Gounon per Gara 2 a Misano, BMW-WRT #46 in seconda fila
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments