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Ferrari Challenge

Il Ferrari Challenge Europe presenta il calendario 2027

Il Ferrari Challenge Europe presenta il calendario 2027Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si proietta già nel futuro, verso la 35esima edizione, quella del 2027, con un calendario che porterà la serie monomarca del Cavallino Rampante attraverso sette appuntamenti in cinque Paesi. 

Redazione Motorsport.com
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Calendario-Ferrari-Europe-2027

Un percorso che unirà alcuni tra i circuiti più iconici del panorama europeo, accompagnando team e piloti fino all’epilogo più atteso: le Finali Mondiali.

La serie riservata esclusivamente alle vetture del Cavallino Rampante prenderà il via, dall’1 al 4 aprile, dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che ospiterà il primo dei due round italiani. 

A seguire, infatti, dal 29 aprile al 2 maggio, piloti e team faranno tappa all’Autodromo Internazionale del Mugello per competere sull’iconico tracciato toscano di proprietà della Casa di Maranello.

A giugno, dal 3 al 6, il campionato farà rotta in Germania sul tecnico e veloce Hockenheimring, dove ritmo, strategia e gestione della gara sono elementi decisivi per ambire a un buon risultato.

L’estate si aprirà quindi con un doppio appuntamento: dall’1 al 4 luglio a Valencia, in Spagna, sul Circuit Ricardo Tormo, e dal 23 al 25 luglio a Donington Park in un weekend che sullo storico tracciato britannico vedrà impegnati anche i piloti della serie regionale Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK.

Dopo la pausa nel mese di agosto, il calendario propone un evento a settembre, dal 16 al 19, sullo spettacolare Circuit de Spa-Francorchamps, che si è rivelato spesso decisivo ai fini delle classifiche delle varie classi.

La stagione 2027 si chiuderà, come da tradizione, con le Finali Mondiali Ferrari, con data e sede che verranno svelate successivamente.

1–4 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (Italia) 
29 aprile–2 maggio – Autodromo Internazionale del Mugello (Italia) 
3–6 giugno – Hockenheimring (Germania) 
1–4 luglio – Circuit Ricardo Tormo, Valencia (Spagna) 
23–25 luglio – Donington Park (Regno Unito) 
16–19 settembre – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgio) 
Finali Mondiali Ferrari – Data e sede da definire

 

 

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