Il Ferrari Challenge Europe presenta il calendario 2027

Un percorso che unirà alcuni tra i circuiti più iconici del panorama europeo, accompagnando team e piloti fino all’epilogo più atteso: le Finali Mondiali.

La serie riservata esclusivamente alle vetture del Cavallino Rampante prenderà il via, dall’1 al 4 aprile, dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che ospiterà il primo dei due round italiani.

A seguire, infatti, dal 29 aprile al 2 maggio, piloti e team faranno tappa all’Autodromo Internazionale del Mugello per competere sull’iconico tracciato toscano di proprietà della Casa di Maranello.

A giugno, dal 3 al 6, il campionato farà rotta in Germania sul tecnico e veloce Hockenheimring, dove ritmo, strategia e gestione della gara sono elementi decisivi per ambire a un buon risultato.

L’estate si aprirà quindi con un doppio appuntamento: dall’1 al 4 luglio a Valencia, in Spagna, sul Circuit Ricardo Tormo, e dal 23 al 25 luglio a Donington Park in un weekend che sullo storico tracciato britannico vedrà impegnati anche i piloti della serie regionale Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK.

Dopo la pausa nel mese di agosto, il calendario propone un evento a settembre, dal 16 al 19, sullo spettacolare Circuit de Spa-Francorchamps, che si è rivelato spesso decisivo ai fini delle classifiche delle varie classi.

La stagione 2027 si chiuderà, come da tradizione, con le Finali Mondiali Ferrari, con data e sede che verranno svelate successivamente.

1–4 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (Italia)

29 aprile–2 maggio – Autodromo Internazionale del Mugello (Italia)

3–6 giugno – Hockenheimring (Germania)

1–4 luglio – Circuit Ricardo Tormo, Valencia (Spagna)

23–25 luglio – Donington Park (Regno Unito)

16–19 settembre – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgio)

Finali Mondiali Ferrari – Data e sede da definire