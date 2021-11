Fisichella: "Tra Lewis e Max tifo Verstappen. Polemiche inutili"

Giancarlo Fisichella è tra i piloti più "fotografati" dell'edizione 2021 delle Finali Mondiali Ferrari al Mugello. Il pilota romano, che ha conquistato tre successi in F1 e quattro pole oltre a due 24 Ore di Le Mans con Ferrari, ci porta il proprio punto di vista sul duello che sta infiammando il mondiale 2021 di Formula 1.

La lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è serrata e nessuno dei duellanti è deciso a recalare un centimetro al rivale. Ad Interlagos si è arrivati quasi - ancora - al contatto, situazione non nuova in F1. E per Fisichella sarebbe bene non esagerare con le polemiche...