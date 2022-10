Finali Mondiali Ferrari: la 499P LMH regina dello Show di Imola

Carica lettore audio

Tribune gremite e bandiere sventolanti sulle tribune dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove è andato in scena in Ferrari Show che ha concluso il fine settimana delle Finali Mondiali 2022.

Dopo le ultime gare del Ferrari Challenge che hanno incoronato i Campioni del Mondo di Coppa Shell e Trofeo Pirelli, il foltissimo pubblico che si è goduto questo caldo e insolito sole di fine ottobre ha potuto ammirare le vetture da corsa di Maranello di ieri, oggi e domani.

Alle ore 13;00 in punto subito la prima attrazione più unica che rara: l'aereo biplano di Francesco Baracca, sulla cui fiancata era affisso il Cavallino Rampante che prese Enzo Ferrari come simbolo della sua Scuderia in accordo con la famiglia dello scomparso pilota, ha sorvolato il rettilineo principale 'soffiando' i fumogeni tricolore.

L' aereo di Francesco Baracca SPAD S.X.III Photo by: Davide Cavazza

A seguire sono scese in pista quattro Formula 1: due F60 del 2009 condotte da Andrea Bertolini e Giancarlo Fisichella, e due SF71H del 2018 con sopra Olivier Beretta e Davide Rigon hanno effettuato una partenza, tre tornate e i soliti 'donuts' per deliziare gli spettatori.

I 30 anni di Ferrari Challenge hanno poi avuto spazio con le sei macchine che in queste epoche hanno caratterizzato il monomarca del Cavallino Rampante: 348, F355, 360, F430, 458 e 488 si sono allineate per una partenza lanciata e una manciata di giri.

Successivamente è stata la volta di Antonio Fuoco, Daniel Serra, Nicklas Nielsen, Miguel Molina e James Calado, che hanno preso in mano il volante delle 488 GTE di AF Corse, protagoniste nel FIA World Endurance Championship, e GT3 di Cetilar Racing e Risi Competizione che hanno corso nell'IMSA SportsCar Championship, più quella in livrea speciale per le oltre 500 vittore che questa macchina ha centrato nel 2022.

Ferrari Hypercar 499P in pista durante il Ferrari Show Photo by: Davide Cavazza

Il gran finale è stato riservato al futuro: prima la 296 GT3 condotta da Alessio Rovera e poi la Le Mans Hypercar 499P con sopra Alessandro Pier Guidi sono sfilate in parata fermandosi sulla linea del traguardo per la foto di rito finale, alla quale si sono aggiunte le Formula 1, GT del passato e le FXX.

Sulla griglia ha presenziato anche l'Amministratore Delegato, Benedetto Vigna, che ha commentato: "Grazie a tutti i tifosi, senza i quali non avrebbe senso nulla. Vedo fan che provengono da ogni parte d'Europa e d'Italia, questa è la vera emozione Ferrari ed è bello essere qui con voi. E' un piacere avere qui tanti fan e clienti. Sono in azienda da un anno e mi sono sempre sentito in famiglia e mai solo".

La chiusura ha visto ancora gli appassionati e i tifosi delle Rosse alzare gli occhi al cielo per ammirare gli Eurofighter del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare.