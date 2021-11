Finali Mondiali Ferrari | Al Mugello per celebrare i trionfi 2021

Un anno memorabile per il Cavallino Rampante, sia per la partecipazione alle gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, quanto per i successi raccolti nelle gare GT, impreziositi dai Titoli Mondiali Piloti e Costruttori del FIA World Endurance Championship appena conquistati in Bahrain.

Ferrari Challenge

Sul tracciato toscano scenderanno in pista oltre 75 vetture del Cavallino Rampante per disputare gli appuntamenti conclusivi delle serie Europe e North America del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, nonché il primo round della serie Asia Pacific.

In palio ancora diversi titoli, a cominciare da quello del Trofeo Pirelli della serie continentale, che vede in lizza Michelle Gatting (Iron Lynx) e Niccolò Schirò (Rossocorsa)

Nel Challenge Europe, le ultime due gare decreteranno anche i campioni del Trofeo Pirelli Am e della Coppa Shell, mentre Willem Van der Vorm (Scuderia Montecarlo) ha già raggiunto l’obiettivo tra gli Am a Spa-Francorchamps.

Nella serie statunitense, Cooper MacNeil (Ferrari of Westlake), Jason McCarthy (Wide World Ferrari), Dave Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) e Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) si sono aggiudicati i titoli di campioni del Ferrari Challenge North America nel Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am1, Coppa Shell e nella Ladies Cup prima della trasferta italiana. Ancora vacanti, invece, i titoli nel Trofeo Pirelli Am2 e nella Coppa Shell Am

Riparte dopo un anno di assenza a causa della pandemia la serie Asia Pacific che, al Mugello, metterà in scena il suo primo dei tre appuntamenti del calendario 2021.

Finali Mondiali

Lungo i 5.245 metri dei saliscendi fiorentini si assegneranno anche i titoli di campione del mondo del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell, in una competizione nella quale i protagonisti dei tre campionati si daranno battaglia l’un contro l’altro. Appuntamento, come da tradizione, nella giornata di domenica.

Attività non agonistiche

Oltre alle 488 Challenge Evo del monomarca, al Mugello daranno spettacolo anche 8 monoposto di F1 Clienti e gli oltre 40 esemplari del Programma XX. Non mancheranno ovviamente neppure le vetture del Club Competizioni GT, con oltre 24 unità in pista, tra cui nove 488 GT Modificata.

Ferrari show

La manifestazione vivrà il suo momento clou nella giornata di domenica con la tradizionale esibizione delle monoposto della Scuderia Ferrari e le 488, nelle versioni GTE e GT3 Evo 2020, guidate dai piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT, reduci da importanti successi nei più prestigiosi campionati a ruote coperte per uno spettacolo che coniugherà la passione Ferrari in tutte le sue declinazioni.

Nell’area paddock, invece, sarà possibile ammirare durante tutta la durata dell’evento una quarantina di esemplari della storia di Ferrari nel mondiale di Formula 1 e nelle competizioni GT, comprese le vetture campioni nel FIA WEC, GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS e DTM.

Pubblico

A causa delle restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19, l’evento si svolgerà a porte chiuse ma per sottolineare la vicinanza del Cavallino Rampante ai suoi tifosi, sugli spalti saranno presenti gli Scuderia Ferrari Club, oltre che i dipendenti della Casa di Maranello.

Copertura

Chi non potrà assistere alla manifestazione potrà seguire le fasi più importanti dell’evento gratuitamente, in diretta streaming con commento inglese dal canale YouTube di Ferrari. Tutte le notizie, i video, le immagini e il live timing saranno a disposizione sul sito dedicato alle Finali Mondiali - finalimondiali.ferrari.com - e su Motorsport.com.

In Italia, tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale Sky Sport Action, incluse le due gare di domenica che assegneranno l’alloro mondiale.

Programma

Dopo le prime giornate dedicate ai test e alle prove libere, da venerdì i piloti si sfideranno per la vittoria nelle gare della Coppa Shell (alle ore 12:45) e del Trofeo Pirelli (alle 14:40), ripetendosi nella giornata di sabato con medesimi orari. Domenica, alle 10:15 la Finale Mondiale della Coppa Shell, seguita alle 11:30 da quella del Trofeo Pirelli. Lo show prenderà invece il via alle 12:30.