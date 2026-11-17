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Ferrari Challenge

Finali Mondiali Ferrari, a Barcellona la grande festa del Cavallino Rampante

Per la prima volta nella loro storia, le Finali Mondiali Ferrari andranno in scena al Circuit de Barcelona-Catalunya, in Spagna, che dal 18 al 22 novembre ospiterà la 34ª edizione dell'evento conclusivo della stagione di Corse Clienti.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 17 nov 2026, 16:19

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Foto di: Ferrari

In Spagna si terranno le gare decisive dei Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America, oltre 80 piloti iscritti provenienti da 21 Paesi del mondo, le sfide che assegnano i titoli iridati, tutti gli esclusivi programmi delle attività non competitive della Casa di Maranello e lo spettacolo finale del Ferrari Show.

Finali Mondiali

Dieci anni dopo l’ultima edizione disputata al di fuori dell’Italia, le Finali Mondiali tornano dunque a varcare i confini nazionali, scegliendo per la prima volta il tracciato catalano di Montmeló, a pochi chilometri da Barcellona.

La Spagna aveva già ospitato la manifestazione in tre occasioni, tutte sul circuito di Valencia, nel 2009, 2010 e 2012, mentre le altre edizioni disputate all'estero si erano svolte ad Abu Dhabi nel 2014 e a Daytona nel 2016. Le restanti si sono svolte in Italia, ben 17 delle quali al Mugello oltre a Monza (4 volte), Imola (3), Misano (2), Vallelunga e Pergusa (1).

Ferrari Challenge

Le 296 Challenge, nono modello nella storia del monomarca del Cavallino Rampante, scenderanno in pista mercoledì 18 novembre con le prove libere e le qualifiche dell'ultimo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e North America, mentre giovedì 19 e venerdì 20 novembre saranno dedicate alle gare conclusive delle due serie con l’assegnazione dei vari titoli ancora vacanti.

Nella serie europea arrivano in Spagna già da campioni continentali lo spagnolo Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM) nel Trofeo Pirelli, che nella prova di casa cercherà di festeggiare al meglio la straordinaria stagione, e Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) nel Trofeo Pirelli Am.

Nell’ultimo appuntamento disputato a settembre a Budapest ha coronato l’inseguimento al titolo anche Jean Ryu (Kessel Racing), alla prima stagione nelle corse.

Mentre in queste classi si punterà a togliersi qualche soddisfazione e a preparare al meglio le gare iridate, l’attenzione sarà massima per le sfide di Coppa Shell dove è ancora accesa la contesa tra il tedesco Sven Schomer (Penske Sportwagen Hamburg), campione 2025 della Coppa Shell Am, e l’esperto Fons Scheltema (Kessel Racing), divisi da soli sei punti a fronte dei 34 ancora in palio.

Nell’altra serie internazionale del Ferrari Challenge, quella nordamericana, solo uno dei titoli in palio è stato già assegnato, a Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island), dominatore del Trofeo Pirelli.

Cinque piloti si contenderanno lo scettro del Trofeo Pirelli Am, con Mitchell Green (Ferrari of Westlake) che parte favorito dalla prima posizione in classifica.

Saranno quattro gli sfidanti nella Coppa Shell, dove Blake Rosser (Ferrari of San Diego), dall’alto dei suoi 356 punti, dovrà difendersi dagli attacchi dei rivali.

Sembra certa della propria affermazione Melissa Kozyra (Ferrari of Naples), prima con 374 punti nella Coppa Shell Am. Il suo principale contendente, Tim Duit (Ferrari Dallas), segue infatti staccato di 54 lunghezze.

Tra ritorni e debutti che affolleranno le griglie di partenza e animeranno le gare delle due serie internazionali, da segnalare anche la presenza di piloti provenienti dalle serie regionali UK, Australasia e Japan.

Attività non competitive

Accanto alle sfide del monomarca, il pubblico potrà ammirare in pista, durante turni dedicati, alcune delle vetture più esclusive e rappresentative della storia recente di Ferrari.

Decine di monoposto di Formula 1 affidate ai clienti del programma F1 Clienti torneranno a percorrere il circuito catalano, affiancate dalle straordinarie vetture dell'XX Programme, che vedrà impegnati oltre 40 esemplari tra FXX, 599XX e FXX-K, comprese le rispettive evoluzioni.

Grande interesse accompagnerà anche le attività di Sport Prototipi Clienti, l’ultimo esclusivo programma della Casa di Maranello che porta in pista la 499P Modificata, per proseguire con il Club Competizioni GT, riservato ad alcune delle più prestigiose vetture Gran Turismo da competizione del Cavallino Rampante.

Ferrari Show

A chiudere in crescendo la manifestazione, domenica 22 novembre, sarà come di consueto l’atteso Ferrari Show, uno dei momenti più spettacolari delle Finali Mondiali. Parate, esibizioni ed evoluzioni in pista delle vetture più rappresentative della passione sportiva del Cavallino Rampante offriranno agli appassionati uno spettacolo nel quale si uniranno emozione e adrenalina.

Programma

Nel dettaglio, l’intensa settimana delle Finali Mondiali si aprirà martedì 17 novembre con i test privati. Mercoledì 18, come detto, sarà già tempo di entrare nel vivo della manifestazione con le prove libere al mattino e le sessioni di qualifica dei Ferrari Challenge Europe (dalle 14.45) e North America (alle 14.00).

Giovedì 19 le prime gare: alle 10.25 il North America, alle 12.55 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am dell’Europe e alle 15.25 Coppa Shell e Coppa Shell Am sempre della serie continentale.

Tra le varie prove del monomarca sarà l’ora di scendere in pista per i programmi non competitivi, così come per venerdì 20 che sarà anche il giorno di Gara 2: alle 10.25 Coppa Shell e Coppa Shell Am europea, alle 12.55 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am Europe, alle 15.25 North America.

Mandati in archivio i campionati continentali, sabato 21 si inizia a pensare in ottica gare iridate con le qualifiche: 10.05 Coppa Shell Am, 11.55 Coppa Shell e 14.50 Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am. Domenica 22, infine, la Finale Mondiale di Coppa Shell Am alle 9.55, di Coppa Shell alle 12.10, di Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 14.25. Alle 16.00 l’atteso Ferrari Show.

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