Ferrari | Trofeo Pirelli: Neubauer è sul tetto del mondo ad Imola!

Dopo aver sprecato malamente l'occasione di venerdì, gettando al vento la pole position di Gara 1 con un contatto al Tamburello, Thomas Neubauer si è rifatto con gli interessi oggi a Imola, perché è lui il campione del mondo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Proprio come due giorni fa, il pilota francese divideva la prima fila con Edoardo Donno, ma questa volta non si è fatto soprendere dal 17enne italiano e si è subito messo in testa al gruppo. Tra le altre cose, la gara è stata immediatamente neutralizzata, perché ancora prima di arrivare al Tamburello si è innescata una carambola che ha coinvolto Max Mugelli, Dylan Medler, Yudai Uchida, Nicolò Rosi ed Ange Barde, tutti costretti al ritiro.

Alla ripartenza, Neubauer non si è fatto sorprendere, anche se Donno dava la sensazione di non avere alcuna intenzione di arrendersi. I sogni di gloria del giovane italiano però sono andati in fumo come l'anteriore sinistro della sua 488 a circa metà gara, costringendolo a parcheggiare all'uscita della Curva Gresini a causa del cedimento della sospensione.

A quel punto è diventato tutto più semplice per il leader, che aveva un margine di sicurezza sul nuovo diretto inseguitore, John Wartique. Il vice-campione europeo ha tentato un sussulto nel finale, riavvicinandosi leggermente, alla fine però Neubauer si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con un margine di poco più di 2 secondi, chiudendo in bellezza il suo 2022.

Non può non esserci un pizzico di delusione invece per Doriane Pin. Dopo aver letteralmente dominato la stagione, con la bellezza di nove vittorie, la campionessa europea si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio, ma soprattutto non ha mai dato la sensazione di avere il ritmo per provare ad impensierire i primi due. E forse, senza il ko di Donno, sarebbe addirittura rimasta fuori dal podio.

Ai piedi del podio hanno regalato spettacolo il campione del mondo uscente Luka Nurmi e l'ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil. A pochi giri dal termine hanno proseguito praticamente fianco a fianco dalla Villeneuve fino alle Acque Minerali, poi il finlandese ha trovato il varco che gli ha permesso di avere la meglio. E battere uno che ha fatto più di 140 punti nel Circus è pur sempre una bella consolazione.

Alle loro spalle, ma molto più staccato, troviamo il migliore tra i piloti del Challenge Nord America, ovvero Jason McCarthy. Questa gara conclusiva delle Finali ha incoronato anche un altro campione del mondo, ovvero Marco Pulcini, che con il settimo posto assoluto si è preso la corona iridata della classe AM.

Tra le altre cose, il suo è stato un vero e proprio dominio, perché il secondo classificato, Nigel Schoonderwoerd, ha tagliato il traguardo in 11° posizione, ma soprattuto lo ha fatto con un ritardo di oltre 8" nei confronti dell'italiano. Sul podio è salito anche Christian Brunsborg, che era stato il rivale più accreditato di Pulcini nelle altre due gare del weekend, mentre lo ha solo sfiorato Nobuhiro Imada, primo dei piloti dell'Asia Pacifico sotto alla bandiera a scacchi.

