Ferrari | Trofeo Pirelli EU-APAC, Imola: nono centro della Pin in Gara 1

Gli incidenti ci hanno messo lo zampino in Gara 1 del Trofeo Pirelli Europa ad Imola, che ha visto anche la partecipazione delle "guest star" della Ferrari Challenge Asia Pacifico.

A spuntarla alla fine è stata la campionessa 2022 Doriane Pin, ma è lecito dire che la ragazza francese si è vista spianare la strada fin dalla prima curva: subito dopo la partenza, quando si è arrivati alla staccata del Tamburello, il poleman Thomas Neubauer ed Eliseo Donno, che lo affiancava in prima fila, hanno giocato a chi frenava più tardi.

Il risultato è stato un contatto che li ha eliminati entrambi dopo poche centinaia di metri e che ha indotto la Direzione Gara a mandare in pista la Safety Car.

Alla ripartenza, dunque, era lecito attendersi una sfida di alto profilo, perché alle spalle della Pin c'era il campione del mondo in carica Luka Nurmi. Una volta ripresa la gara, però, la ragazza transalpina ha subito fatto capire al rivale che non c'era niente da fare e infatti si è involata solitaria verso la sua nona vittoria stagionale, che non fa altro che confermare il suo strapotere in questa stagione.

Il secondo posto invece non è bastato a Nurmi per tenere vive le speranze di concludere il campionato al secondo posto, perché alle sue spalle John Wartique ha chiuso i giochi con un terzo posto molto prezioso per lui. Rimane giù dal podio invece l'ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil, quarto davanti all'italiano Max Mugelli.

#8 Nicolò Rosi, Kessel Racing Photo by: AG Photo / Manganaro

Ricca di colpi di scena anche la gara del Trofeo Pirelli AM Europa, ma rovinata purtroppo da un contatto. Il poleman Christian Brunsborg e Marco Pulcini stavano regalando spettacolo, ma questa battaglia ha permesso di rifarsi sotto il campione Ange Barde e qui è scattato il patatrac.

Il francese è arrivato lunghissimo alla staccata della Rivazza, tamponando Pulcini, che ha finito per urtare anche Brunsborg. Per i primi due le speranze di vittoria sono quindi sfumate in un attimo, mentre Barde ha dovuto fare i conti con un drive through, precipitando a sua volta in classifica.

Sembrava l'occasione giusta per approfittarne per Alessandro Cozzi, che ha effettivamente tagliato il traguardo per primo. Tuttavia, si è visto infliggere una penalità di 10" per un contatto con Hanno Laskowski, che lo ha fatto arretrare addirittura sesto, cedendo così il successo all'elvetico Nicolò Rosi. Una vittoria che per lui ha riacceso la speranza di andare ad artigliare il secondo posto in campionato, che al momento sarebbe di Pulcini, al quale però rimangono solo due punti di vantaggio.

Sul podio di classe sono saliti anche Claus Zibrandtsen ed Arno Dahlmayer. I veri eroi però sono stati i due giapponesi Nobuhiro Imada e Yudai Uchida, rispettivamente primo e secondo nel Trofeo Pirelli AM Asia Pacifico, che si sono tolti la soddisfazione di essere addirittura i primi due AM nella classifica assoluta di Gara 1, chiudendo sesto e settimo.

Passando alla Coppa Shell Asia Pacifico, il successo è andato a Kanji Yagura, che dopo la pole di stamani è riuscito a ridurre ulteriormente il gap in classifica nei confronti del leader Kazuyuki Yamaguchi, secondo oggi. Nella Coppa Shell AM Asia Pacifico è arrivata invece la terza affermazione consecutiva di Baby Kei, reduce dalla bella doppietta del Mugello.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Gara 1 Trofeo Pirelli EU-APAC

#452 Nobuhiro Imada, Rosso Scuderia Photo by: AG Photo / Manganaro