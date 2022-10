Ferrari | Nord America, Imola: Franco soffia la pole di Gara 1 a Clarke

Carica lettore audio

La prima sessione di prove ufficiali riservata ai piloti del Challenge Nord America è stata la più serrata a cui abbiamo assistito in questa prima giornata del weekend delle Finali Mondiali di Imola.

La battaglia per la pole si è infatti risolta per appena 16 millesimi, con lo statunitense Manny Franco che ha firmato proprio sotto alla bandiera a scacchi l'1'43"881 con cui è riuscito a beffare di un soffio il leader Jeremy Clarke, che già pregustava la partenza al palo ed un punto che sarebbe stato prezioso in ottica campionato.

In ogni caso, avrà il vantaggio di scattare davanti ai suoi rivali nella caccia al titolo, perché Matt Kurzejewski e Jason McCarthy si andranno a schierare in seconda fila, avendo chiuso distanziati rispettivamente di 203 e di 451 millesimi.

#215 Dylan Medler, The Collection Photo by: Ferrari

Più staccati tutti gli altri, a partire dal poleman del Trofeo Pirelli AM, Dylan Medler, quinto in 1'44"967. Tra i tre contendenti al titolo di questa categoria, arrivati ad Imola racchiusi in appena 6 punti, il più veloce è stato Todd Coleman, nono assoluto e terzo di classe. Poco più indietro c'è il leader Dave Musial Jr, mentre è parso più in difficoltà Alfred Caiola, solamente 15° assoluto ed ultimo del suo raggruppamento.

Passando alla Coppa Shell, la pole position è stata firmata da Omar Balkisson, che ha fermato il cronometro su un tempo di 1'46"242 che gli è valso il 13° posto assoluto. Dietro di lui, con il 16° tempo assoluto troviamo invece il campione 2022 Michael Petramalo. Infine, nella Coppa Shell AM, la conquista anticipata del titolo non ha placato la fame di Tony Davis, che si è portato a casa la quarta pole stagionale.

La sessione è stata interrotta per ben due volte dalla bandiera rossa. Nel primo caso per permettere ai commissari di recuperare le vetture di Luis Perusquia e di Jeffrey Nunberg. Nel secondo quando Rey Acosta è rimasto fermo nella ghiai del Tamburello.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Q1 Nord America