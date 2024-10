Ferrari | Lo Show di 499P e F80 chiude in tripudio le Finali Mondiali

L'ultima giornata delle Finali Mondiali si è conclusa con il celebre Ferrari Show, per l'edizione 2024 andato in scena in un formato diverso rispetto al solito nella suggestiva cornice del centro della città di Imola.

Nonostante la pioggia che verso le 12;30 ha ricominciato a scendere nella città del Santerno (rimasto comunque a livelli di guardia, mentre in zone limitrofe del bolognese la situazione è davvero difficile), la parata delle tre Ferrari 499P impegnate nel FIA WEC ha preso il via regolarmente, in omaggio al successo centrato alla 24h di Le Mans.

Il via è avvenuto in piazza Antonio Gramsci, per poi proseguire in Via Giuseppe Mazzini e viale Dante Alighieri, arrivando quindi all’interno della pista dando il via all’atteso Ferrari Show, momento sempre di grande richiamo e attrazione per i tifosi delle Rosse.

Ferrari Show Foto di: Federico Basile | AG Photo

La 499P #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (al posto di guida) trionfatori sul Circuit de la Sarthe nel 2024 è stata accompagnata dalla #83 gialla di AF Corse con presente ad Imola Yifei Ye, che nel Mondiale la condivide con Robert Shwartzman e Robert Kubica, tornando sul luogo in cui venne presentata nel 2022 la Hypercar di Maranello.

I due prototipi hanno raggiunto i ragazzi dell'equipaggio #51 formato da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi; con loro sulla griglia c'erano anche il Capo, Antonello Coletta, Ferdinando Cannizzo, l'AD Benedetto Vigna ed Enrico Galliera.

Nel frattempo, in circuito è scesa per la primissima volta in azione la neonata F80 in livrea rossa, mostrata in occasione della cena di Gala del sabato sera ed esposta nel salone con le altre vetture in colorazione gialla, più le 296 Challenge gialle marchiate con le iniziali dei campionati monomarca che vedremo il prossimo anno, ovvero Europa, North America, Japan, UK e Australiasia.

A seguire non potevano mancare le esibizioni delle 296 GT3 di Risi Competizione (vincitrice a Daytona, qui condotta da Daniel Serra) e AF Corse-Francorchamps Motors (seconda alla 24h di Spa-Francorchamps, affidata a Davide Rigon), e F1, con classici 'tondi' e prove di partenza sul rettilineo principale davanti al foltissimo pubblico seduto sulle tribune sfidando l'infame meteo, con gli altri piloti ufficiali - Andrea Bertolini, Giancarlo Fisichella ed Olivier Beretta - a ricevere i meritati applausi.

La conclusione è stata la classica foto di gruppo, per la quale si sono unite anche le 499P Modificata, le FXX, le Ferrari di Club Competizioni GT e le F1 Clienti tutte affiancate sul rettilineo principale.

Ferrari Show Foto di: Federico Basile | AG Photo

"E' stato un piacere tornare ad Imola, tutti i ragazzi del circuito, gli organizzatori e la Regione ci aiutano in maniera incredibile per poter supportare questo evento, anche in questa occasione dove il maltempo che purtroppo ha colpito molte zone qui attorno. Il sostegno ricevuto è stato di primaria importanza, con una grande attenzione al territorio e al circuito, in quanto tutti hanno potuto notare la quantità di vetture e persone presenti", ha detto Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, nella conferenza stampa andata in scena domenica pomeriggio, alla quale era presente Motorsport.com.

"In questa edizione abbiamo avuto circa 33.000 persone nell'arco del weekend, un grande successo se guardiamo al meteo che ha colpito un po' tutta la settimana, e con le allerte lanciate giustamente negli ultimi giorni. Il bilancio è molto positivo, siamo tornati dopo l'edizione del 2022 in cui presentammo la 499P, un circuito che ci ha portato bene e siamo tornati con questa vettura che ha vinto le ultime due edizioni della 24h di Le Mans".

"Passando in rassegna tutte le attività svolte nella settimana abbiamo visto i Campionati Challenge riunirsi per concludere le rispettive stagioni. 120 piloti si sono sfidati e per le abituali Finali Mondiali abbiamo visto tante battaglie tra vari rappresentanti di nazionalità diverse, con vincitori di più nazione che non sempre accade".

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Foto di: Davide Cavazza

"Per quanto riguarda le attività non competitive, si trattava della prima Finale Mondiale per la 499P Modificata, vettura del programma Sport Prototipi Clienti che deriva da quella che difende i nostri colori nel Mondiale WEC, con differenze sostanziali, ma con una base e linea che richiama il modello iconico ufficiale. Certamente un grande colpo d'occhio, con le auto tutte riportanti il medesimo schema di livrea cambiando i colori scelti dai clienti, certamente qualcosa di unico per tutti i Tifosi che sono venuti a godersi la manifestazione".

"Come d'abitudine, abbiamo avuto anche i programmi FXX e F1 Clienti, come sapete attività che sono parte della filiera di tutte le attività sportive Ferrari, unico nel suo genere e senza possibilità di smentita perché solo questa Casa riesce a organizzare un evento a fine anno con così tante attività. Nel corso dello Show c'è stata una breve esibizione del Corso Pilota e delle F1 guidate dai nostri collaudatori. Tutto questo è stato qualcosa di unico, aggiungendo alle attività di pista una parata partita dal centro città fino ad arrivare in circuito con le 499P che hanno vinto due gare del Mondiale: la #50 prima a Le Mans e la #83 di AF Corse che ha trionfato ad Austin".

"Direi che abbiamo rappresentato alla grande tutte le attività che gestiona durante l'anno, senza dimenticare le GT3, tra cui quella che ha vinto la 24h di Daytona e la #51 che ha difeso i nostri colori nel GTWC e andata molto vicino al successo alla 24h di Spa".

Ferrari Show Foto di: Federico Basile | AG Photo

"Personalmente vedere le 499P in azione è stata una grande emozione, pensando che tutto è partito da qui, quando presentammo la vettura alla cena del 2022. Con molto piacere abbiamo voluto fare sì che la parata avvenisse nella città che tanta fortuna ci portò in quella partenza dell'avventura sportiva nel WEC. L'emozione è proseguita con i video che hanno ripercorso i trionfi a Le Mans per due volte di fila, tornando dopo mezzo secolo alla Sarthe, prima nel 2023 dopo 58 anni e poi nel 2024 con il livello della concorrenza praticamente raddoppiato. Siamo stati molto consistenti nell'arco della gara, con la #83 in testa per sei ore circa".

"Rivivere certi momenti ci riportano anche in Francia e ad Austin, dove il successo della gialla di AF Corse privata è stata una enorme soddisfazione. Dobbiamo comunque guardare il futuro con grande impegno, mantenendo i piedi per terra, perché la concorrenza è in aumento e agguerritissima, con costruttori molto competenti. Non dobbiamo mai abbassare la guardia".

"Nell'ambito del Challenge, arriverà la serie Australiasia. E' il campionato monomarca più longevo nel panorama del motorsport, abbiamo già due serie continentali come Europa e North America che quest'anno hanno toccato record di oltre 80 iscritti a gara, numero molto importante. Le serie regionali, come UK e Giappone, ci stanno dando grandi soddisfazioni, con una trentina di auto che è una cifra molto consistente. Ci avviamo a partire in un nuovo campionato, dividendoci tra Australia e Nuova Zelanda".

"Siamo convinti che i tempi siano maturi, dato che eravamo già presenti con il Club Challenge, ed alcuni team hanno acquistato le vetture GT3, quindi contiamo di partire anche lì con la filiera delle nostre auto".