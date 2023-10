Ferrari | Livrea Star Wars per Balkissoon: è opera dei figli!

Immaginate: i vostri figli hanno una gran voglia di disegnare e colorare i loro beniamini. La prima cosa che vi viene in mente a dare loro tutto l'occorrente: matite, pennarelli, matite colorate e un foglio di carta bianco, ancora tutto da sfruttare.

Fino a qui nulla di strano. Anzi, materiali e azioni che portano i vostri figli a esprimere la loro fantasia e le loro idee sono più che convenzionali. Poi, però, c'è chi ha un'idea che nasce dalla possibilità - non scontata, certo - di mettere a disposizione non un semplice foglio bianco, ma addirittura la carrozzeria di una splendida Ferrari 488 Challenge Evo numero 233, quella del team Ferrari of Fort Lauderdale.

Questo qualcuno ha un nome e un cognome: Omar Balkissoon. Si tratta di un imprenditore statunitense originario di Chantilly, Virginia, il quale oltre al suo lavoro ordinario ha come grande passione quella per il motorsport, le auto potenti e il marchio del Cavallino Rampante.

Photo by: Davide Cavazza La livrea della Ferrari #233 di Omar Balkisson, Ferrari of Fort Lauderdale

Alle Finali Mondiali Ferrari che si tengono in questo fine settimana sulla pista di proprietà della Casa di Maranello, il Mugello, Balkissoon si è presentato con una livrea completamente dedicata a Star Wars, celebre saga diretta da George Lucas che ha riscosso e riscuote ancora oggi un successo eccezionale, attirando a sé tanti nuovi appassionati.

Alcuni di questi sono i figli di Balkissoon. Sebbene siano ancora in tenera età, i bambini di Omar hanno realizzato i disegni della livrea che veste la 488 Challenge Evo numero 233 che corre nella categoria AM della Coppa Pirelli.

Sulle fiancate è possibile vedere, tra i vari personaggi, Kylo Ren, BB-8, un sith. Mentre sul cofano addirittura due navette spaziali: una dell'Impero e l'altra è il celebre T-65 X-Wing Starfighter in dotazione all'Alleanza Ribelle.

Senza dubbio una delle livree più riuscite e ammirate dagli appassionati giunti al Mugello per seguire l'ultimo atto del Ferrari Challenge del Mugello e, nei prossimi giorni, delle Finali Mondiali 2023 del Cavallino Rampante.

Photo by: Giacomo Rauli La livrea della Ferrari #233 di Omar Balkisson, Ferrari of Fort Lauderdale