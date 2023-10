Ferrari | Livrea... matematica per Cleveland, il 'mago dei dati'

Camminando per il paddock del Mugello, più precisamente nella parte dedicata alle vetture del Ferrari Challenge North America, balzano all'occhio diverse livree estrose, vistose, affatto banali. Tra le tante che rubano l'attenzione, ne abbiamo scovata una molto particolare.

Si tratta di quella che veste la Ferrari 488 Challenge Evo di Bruce Cleveland, che nel fine settimana toscano è arrivato a giocarsi il titolo della categoria Coppa Shell AM con Lisa Clark, poi campione.

Photo by: Giacomo Rauli La livrea della Ferrari #358 di Bruce Cleveland, Ferrari Silicon Valley

Se l'azzardo delle gomme da bagnato nell'ultima parte di Gara 2 non ha dato i suoi frutti, la livrea è invece particolarmente riuscita e rappresentativa di ciò che Cleveland è stato nel corso della sua carriera.

Bruce, nel corso dei 40 anni di carriera lavorativa, ha occupato ruoli di spicco in Apple, AT&T e Oracle, solo per citare alcune multinazionali per cui ha prestato servizio. Tutti ruoli in cui erano richieste analisi matematiche di ogni tipo, dalla computazione a dati che parlano di quanto i calcoli siano diventati importanti nello sport.

Photo by: Giacomo Rauli La livrea della Ferrari #358 di Bruce Cleveland, Ferrari Silicon Valley

Ma diamo un'occhiata più da vicino a questa livrea. La parte anteriore è quanto di più classico possa esistere nel motorsport: il muso della 488 Challenge Evo del pilota americano (ora in pensione) è di colore rosso per richiamare la storia del Cavallino Rampante. Dall'abitacolo al retrotreno la vettura diventa blu, dove trovano alloggio calcoli matematici che rappresentano come i dati e la comprensione delle macchine abbia avuto un forte impatto sul motorsport.

L'idea è la seguente: quando si combinano grandi macchine, grandi piloti e grandi dati, puoi generale il giro più veloce possibile e questo viene rappresentato nella parte posteriore della vettura dal colore viola, ossia dal colore che in Formula 1 indica i settori record durante un giro di qualifica.

Il Ferrari Challenge è pensato dal Cavallino Rampante per diversi motivi, tra cui la realizzazione di un ambiente esclusivo per chi vuole vivere il mito di Maranello in pista, una possibilità di correre con le Rosse, di vivere storia e passione in prima persona. Ma è anche un modo per esternare il proprio essere: a volte con manovre da brivido, altre con l'espressione della propria personalità e della propria storia nella veste di una vettura dal grande pedigree come la 488.

Photo by: Davide Cavazza La livrea della Ferrari #358 di Bruce Cleveland, Ferrari Silicon Valley