Ferrari | Le parole dei Campioni alle Finali Mondiali

Le Finali Mondiali Ferrari del Mugello si sono concluse con le tre gare che hanno incoronato i Campioni del Mondo tra i vari protagonisti dei Ferrari Challenge, che Motorsport.com ha raggiunto appena scesi dal podio con il loro preziosissimo trofeo tra le mani.

Ad inaugurare l'ultima giornata di attività in pista sul tracciato toscano è stato Martinus Richter trionfando nella finalissima della Coppa Shell AM.

"Sono contentissimo di questo successo, il più grande della mia carriera fino ad oggi ed ottenuto con grande impegno", ha detto il portacolori del team Mertel Motorsport.

"Le Qualifiche di ieri sono state molto difficili perché è uscita una bandiera rossa e non avevo ancora realizzato un tempo buono, per cui ho dovuto spingere al massimo per fare la Pole".

"Sapevo che potevo essere più veloce degli altri, ma dovevo dimostrarlo. In gara sono partito bene e ho subito avuto un vantaggio di 6", poi è entrata la Safety Car e poco dopo la ripartenza c'è stata una nuova neutralizzazione. Al nuovo via c'era solo un giro e avevo i rivali attaccati, ma sono riuscito a tenermeli dietro".

"E' stata una bella gara, corretta e senza problemi. Vincere al Mugello è grandioso, mi piace correre in Italia, anche Imola e Misano sono bellissime, oltre al cibo buonissimo naturalmente che si può trovare qui".

"Il Mugello è un tracciato veloce, ma difficile e non è semplice mettere insieme un buon giro in tutti i settori, specialmente nei curvoni veloci che spaventano anche".

"Devo ringraziare in particolare il mio coach, Daniel Mancinelli, che ha provato a rendermi un pilota, considerando che sono un gentleman. Con lui sono migliorato e sono davvero grato per aver reso possibile tutto ciò".

Photo by: Federico Basile | AG Photo #111 Martinus Richter, MERTEL Motorsport Racing

Nella seconda gara è toccato ad Axel Sartingen sollevare il trofeo di Campione della Coppa Shell, in un finale rocambolesco che lo ha visto svettare dopo la bandiera a scacchi per via di una penalità inflitta al rivale Ernst Kirchmayr, tallonato a lungo dal tedesco.

"E' stato un buon weekend, con cambi di meteo tra sole e pioggia, e gare difficili, ma anche divertenti da vedere grazie alle lunghe battaglie. Fra i tanti, stavolta è toccato a me vincere", spiega l'alfiere di Lueg Sportivo-Herter Racing.

"Prima ho vinto il titolo, cosa molto diversa perché lì è servito prendere punti su punti in ogni evento, a differenza della Finale, dove sei costretto a mostrare la tua velocità in un'unica gara, che è la più importante".

"E' stata dura, ma ce l'ho fatta e sono contentissimo. L'anno prossimo arriverà anche la nuova vettura del Challenge, ma voglio provare qualcosa nel GT3 per vedere dove posso arrivare".

Photo by: Federico Basile | AG Photo #178 Axel Sartingen, Lueg Sportivo - Herter Racing

Infine, dopo una gara combattutissima anche per via di una marea di incidenti e Safety Car, Thomas Fleming ha chiuso i giochi in suo favore nell'ultimo round tra i partecipanti al Trofeo Pirelli, mentre nella Classe AM lo ha imitato Franz Engstler, già vincitore del titolo europeo.

"E' stata una gara di nervi, sinceramente non poteva essere più lunga di così, forse la più lunga che abbia mai fatto! Ma vincere sul tracciato di casa della Ferrari, dove si respira la vera passione dei tifosi è incredibile", sono le parole del britannico.

"Non avevo esperienza su questo tracciato, ma raggiungere questo risultato è di grande valore per me e per il team. E' stato un anno nel quale ho imparato tantissimo e riuscire ad arrivare al Mondiale è stupendo. 2024? Al momento non ci penso, mi sto godendo il momento e poi vedremo cosa fare".

Photo by: Federico Basile | AG Photo #73 Thomas Fleming, HR Owen - FF Corse

Il tedesco, sempre sorridentissimo, aggiunge: "E' un piacere essere qui sul podio come Campione del Mondo, in un weekend fantastico che però non è stato semplice. E' un piacere far parte del Ferrari Challenge, una grande famiglia in cui mi trovo benissimo col team e gli altri piloti".

"Sono felice di essere qui, la mia vita è sempre stata dentro al motorsport e a 62 anni riuscire a vincere ancora è davvero fantastico. Spero di poter continuare così anche il prossimo anno!"

Photo by: Federico Basile | AG Photo #1 Franz Engstler, Charles Pozzi GT Racing