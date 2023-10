Ferrari | Imola torna ad ospitare le Finali Mondiali nel 2024

La serata di Gala delle Finali Mondiali Ferrari è stata teatro di feste, riconoscimenti e soprattutto della presentazione di alcune novità.

Nel tendone allestito nel paddock del Mugello, 1200 invitati hanno preso parte alla cena cominciata subito con il video "Emozioni Ferrari", nel quale sono passate le più belle immagini delle Attività Sportive GT del Cavallino Rampante, seguita dalla premiazione dei Campioni dei Ferrari Challenge di Europa, North America, UK e Japan.

"E' una serata fantastica e voi siete la dimostrazione di ciò che vuole dire l'essenza del motorsport Ferrari, per cui grazie per quello che ci trasmettete tramite adrenalina, precisione di guida e velocità in pista", ha detto l'AD di Ferrari, Benedetto Vigna, riferendosi ai vincitori delle categoria Coppa Shell e Trofeo Pirelli mentre sollevavano orgogliosi le proprie coppe.

Photo by: Ferrari Finali Mondiali Ferrari 2023, atmosfera Cena di gala: Enrico Galliera, Benedetto Vigna, Antonello Coletta

Successivamente il microfono sul palcoscenico è passato ad Enrico Galliera, Direttore Commerciale Ferrari, che ha introdotto le fasi successive della serata, partendo dalla caduta dei veli per quanto riguarda la 296 Challenge, esposta sul lato di destra e pronta a correre nel monomarca di Maranello dal 2024 cominciando dalle serie continentali e poi approdando anche a quelle nazionali dall'anno successivo.

"Quest'anno è particolare perché abbiamo da presentare due vetture, prima volta per noi alle Finali Mondiali. La prima è un modello nuovo che dal prossimo anno andrà a prendere il posto della vettura di maggior successo ed apprezzata del Challenge, la 488", ha dichiarato Galliera.

"La 296 Challenge per la prima volta presenta un V6 a combustione interna, con tante caratteristiche tecniche nuove come l'impianto frenante, studiato per migliorare le staccate e la sensibilità nella guida, considerando anche il peso minore del mezzo".

"La conferma è che al Mugello la macchina ha girato 2" in meno rispetto al modello precedente, a conferma del grandissimo lavoro che è stato compiuto nella sua creazione".

Photo by: Ferrari Finali Mondiali Ferrari 2023, atmosfera Cena di gala: Ferrari 296 Challenge

A seguire ecco uno dei momenti più emozionanti, che ha rifatto correre lungo la schiena brividi interminabili e versare qualche lacrima di commozione. Stiamo ovviamente parlando della grande impresa compiuta alla 24h di Le Mans dal team Ferrari AF Corse con la 499P #51 condotta da Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado, capace di trionfare nell'edizione del Centenario della classica francese.

Con loro sul palco sono saliti anche i loro compagni della #50, Nicklas Nielsen, Miguel Molina ed Antonio Fuoco, quest'ultimo applaudito per la Hyperpole siglata nelle prove cronometrate sul Circuit de la Sarthe, oltre che il capo Antonello Coletta e l'ingegner Ferdinando Cannizzo.

"Ovviamente pensare che 5 anni fa ero qui come Campione del Ferrari Challenge, ed ora in veste di pilota del WEC mi riempie d'orgoglio, a conferma anche quello che può fare la piattaforma del monomarca di Maranello, per cui non posso che ringraziare la Ferrari", ha detto Nielsen.

Fuoco ha ricordato invece il primato in Qualifica: "E' stato un bellissimo giro, molto emozionante, sono chiaramente felicissimo di quel che abbiamo fatto".

Molina ha aggiunto: "E' sempre speciale far parte di questa famiglia, in un momento molto speciale perché era il primo anno con il prototipo LMH. Vogliamo continuare a fare la storia, grazie a tutti per il sostegno".

Photo by: Ferrari Finali Mondiali Ferrari 2023, atmosfera Cena di gala

Sorridente anche Calado: "E' un momento fantastico e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto: meccanici, manager, piloti, ingegneri. Loro sono stati la chiave per ottenere questo fantastico successo".

Pier Guidi è tornato invece all'episodio del pit-stop lungo, con reset della vettura che ha fatto sudare freddo tutti: "Per fortuna avevo un bigliettino attaccato sulla parte alta dell'abitacolo con scritta la procedura, è andata bene ed è stato emozionante riuscire a vincere".

Emozionatissimo anche Giovinazzi: "E' stata una stagione lunga e impegnativa per me che ero all'esordio, ma vincere Le Mans dopo 50 è stato un risultato storico per noi e vogliamo continuare a lottare per fare anche meglio l'anno prossimo".

Photo by: Ferrari Finali Mondiali Ferrari 2023, atmosfera Cena di gala: Ferrari 499P Modificata

Dopo le foto di rito e ulteriore meritatissima standing ovation, si è passati alla seconda presentazione, quella della 499P Modificata, ovvero l'auto derivata dalla Hypercar che darà vita alla nuova categoria Sport Prototipi Clienti di Ferrari, per coloro che vorranno guidarla in pista in sessioni non competitive.

"Questo progetto nasce grazie a tutti i clienti Ferrari che corrono e che vi hanno manifestato interesse. 400 persone ci hanno lavorato, identificando le persone giuste. L'anno prossimo lanceremo questo nuovo programma chiamato Sport Prototipi Clienti e serviva una vettura dedicata", prosegue Galliera.

"E' stato semplice trovarla, qualcosa di speciale come la 499P che ha vinto Le Mans, creata in serie limitata con alcuni cambiamenti, non essendo soggetta a restrizioni regolamentari. Avrà più potenza grazie ad un nuovo software, sarà più leggera, godrà del sistema push-to-pass con l'aggiunta di potenza e di trazione integrale attiva da subito".

A seguire è stato annunciato che le Finali Mondiali Ferrari 2024 si terranno ad Imola il weekend del 16-20 ottobre, tornando sul circuito del Santerno come accaduto nel 2022.

Il gran finale ovviamente è stata la foto di gruppo con tutti gli addetti ai lavori che hanno a mano questo programma, per poi lasciare spazio alle immancabili foto di rito con queste due fantastiche vetture.