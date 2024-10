Ferrari | Imola, Finali Mondiali Trofeo Pirelli e AM: Owen e Valint campioni a sorpresa

James Owen e Bence Valint si sono spartiti i titoli del Trofeo Pirelli AM e Trofeo Pirelli. Il pilota britannico del team Meridian Modena - Engstler si è tolto lo sfizio di vincere il titolo iridato AM davanti ai rivali, vincendo per altro la gara assoluta.

Owen ha sfruttato molto bene la pioggia, caduta in modo copioso negli ultimi 10 minuti della gara. Questo è stato il fattore chiave che ha indirizzato la corsa verso il britannico, ma anche verso Valint, che ha visto i principali rivali (Altoè e Ludwig) tagliati fuori per essere rimasti in pista con le slick troppo a lungo.

E dire che Altoè era riuscito a partire dalla pole nel migliore dei modi, con Ludwig dietro a infastidirlo nel duello tutto italiano. Il primo colpo di scena, però, è arrivato dopo 10 minuti con un un incidente da brivido.

Claus Zibrandsen, poco prima della staccata del Tamburello, ha perso il controllo della sua 296. Dopo un improvviso scarto verso sinistra, la vettura del pilota danese è scivolata verso la variante, centrando in pieno la 296 di Luigi Coluccio. L'impatto è stato violentissimo, ma fortunatamente entrambi sono usciti dalle rispettive vetture incolumi, spiegandosi subito.

Questo incidente, però, ha costretto la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa, fermando per diversi minuti la gara in modo tale da permettere ai commissari di rimuovere le vetture incidentate.

Alla ripartenza, Altoè è Ludwig hanno ripreso la corsa da dove avevano lasciato, ovvero in vetta e sfidandosi per la prima posizione. La situazione sembrava ormai stabilizzata, con i due italiani a giocarsi il titolo Trofeo Pirelli AM.

A 8 minuti dal termine, la pioggia ha iniziato a piovere e Altoé ha dovuto cedere la prima posizione a Owen. Sia Altoè che Ludwig erano su gomme slick, mentre Owen, su gomme da pioggia, si è trovato immediatamente a suo agio sulla pista bagnata e si è involato verso la vittoria.

Owen ha potuto gestire oltre mezzo minuto di vantaggio sul secondo, Roberto Perrina, primo tra i piloti del Trofeo Pirelli. Il pilota del team Ferrari of Seattle, però, ha commesso un errore, scivolando quarto assoluto e secondo di categoria dietro Valint.

Pochi istanti dopo, Logan è uscito di pista, finendo bloccato nella sabbia. Questo ha costretto la Direzione Gara a mandare in pista nuovamente la Safety Car, andando ad azzerare il vantaggio di oltre mezzo minuto accumulato da Owen nei giri precedenti.

A quel punto, con 4 minuti più un giro da disputare, la gara è finita sotto regime di Safety Car, con Owen davanti a Giammarco Marzialetti e campione Trofeo Pirelli AM. Bence Valint, invece, è giunto terzo, ma essendo il primo pilota Trofeo Pirelli ha vinto il titolo di categoria.

Una beffa per Giacomo Altoè e Luca Ludwig, nettamente i piloti più veloci in pista ma costretto a chiudere rispettivamente sesto assoluto (terzo di classe) e 11esimo assoluto e settimo di classe. Entrambi hanno pagato l'utilizzo di gomme slick quando a 9 minuti dal termine della gara è arrivato l'ennesima forte perturbazione ad allagare il circuito del Santerno.

Finali Mondiali Ferrari - Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli AM - Classifica finale