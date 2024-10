Ferrari | Imola, Finali Mondiali Coppa Shell - AM: Hertner sbaglia, Cheung campione

Eric Cheung si è laureato Campione del Mondo vincendo le Finali Ferrari Coppa Shell AM all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota del team Formula Racing ringrazia l'errore di Roland Hertner, leader della corsa dopo averlo superato, il quale è finito fuori mentre era già comodamente in testa.

Cheung è scattato molto bene dalla pole e ha preso subito la testa, ma poche curve più tardi, alle Acque Minerali, Hertner ha piazzato l'attacco nei confronti del pilota di Formula Racing, andando a segno e prendendo subito la testa della corsa.

Nelle prime fasi della Finale Mondiale Coppa Shell AM, Hertner ha fatto valere una fiducia maggiore sulla pista ancora bagnata dalle piogge torrenziali scese su Imola nella giornata di ieri. Cheung, invece, è parso patire le condizioni di bagnato-umido, tanto da finire sotto attacco da parte di Jan Sandmann (Kessel Racing).

I primi tre, almeno nella prima parte di gara, hanno subito preso qualche secondo di margine su Zois Skrimpias (Ineco - Reparto Corse), quarto. Al terzo giro ecco il grande colpo di scena. Hertner, che stava prendendo il largo nei confronti di Cheung e Sandmann, è finito fuori pista, costretto al ritiro dopo essere rimasto insabbiato appena al di là del cordolo.

A quel punto la Direzione Gara ha mandato in pista la Safety Car per permettere ai commissari di spostare la 296 Challenge di Hertner, ferma alle Acque Minerali. A quel punto Cheung si è trovato nuovamente leader della gara davanti a Sandmann.

Il pilota di Formula Racing ha iniziato a spingere forte una volta tornata ai box la Safety Car per cercare di costruire un buon margine su Sandmann e Skrimpias, i suoi diretti inseguitori. La missione è stata compiuta perfettamente, perché i due rivali hanno iniziato a perdere progressivamente terreno.

Nell'ultima parte di gara, invece, Sandmann ha rotto gli indugi e ha iniziato progressivamente a riavvicinarsi a Cheung, staccando contemporaneamente Skrimpias, ormai relegato al terzo posto. Il pilota di Kessel Racing ha aumentato il ritmo, sfruttando una pista molto più asciutta rispetto alle battute iniziali.

In 4 giri Sandmann è riuscito a prendere Cheung, ma con appena 1 minuto di gara e un giro aggiuntivo, il leader della gara è riuscito a tagliare il traguardo per primo, con un margine di soli 2 decimi sul primo e unico rivale. Skrimpias ha completato il podio dopo una gara in solitaria, mentre Henrik Kamstrup e Andreas Koenig hanno completato la Top 5.

Norikazu Shibata, sesto in solitaria, ha preceduto Shintaro Akatsu e Hassan Dabboussi, entrambi in piena lotta per il settimo posto finito però nelle mani del pilota di Ineco. Andrea Levy e Stephen Earle hanno completato la Top 10.

Finali Mondiali Ferrari - Coppa Shell AM - Classifica finale