Ferrari | Imola, Finali Mondiali Coppa Shell & 488: Hassid e Wietlisbach iridati

Henry Hassid si è laureato campione del mondo nella Coppa Shell grazie a una gara tutta in rimonta. Partito dall'ottavo posto, il pilota francese ha sbaragliato la concorrenza sin dalle prime battute, volando sulla pista umida dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Hassid subito leader della corsa sin dal via. Il pilota del team Kessel Racing è scattato meglio di tutti, mentre Kirchmayr ha perso diverse posizioni, scendendo in sesta posizione.

Nelle prime battute della Finale dedicata alle Coppa Shell e 488 Hassid ha subito preso il largo su Rey Acosta e Yasutaka Shirasaki. I piloti di Rosso Scuderia e The Collection, al giro 3, si sono sfidati con quest'ultimo che ha passato Acosta ed è salito in seconda posizione.

Acosta non è riuscito a replicare al rivale ed è finito nel mirino di Andrea Ritzi, quarto e desideroso di cogliere un podio prestigioso. Al giro sei è arrivato l'attacco decisivo del pilota del team CDP - D&C Racing, con cui ha colto il podio provvisorio.

John Dhillon, mentre era in otta per la settima posizione, ha perso il controllo nel tratto rettilineo tra le Acque Minerali e la Variante Alta, finendo per sbattere violentemente contro il muro. La 296 ha anche avuto un principio d'incendio al motore. Per questo motivo la Direzione Gara ha mandato in pista la Safety Car.

La gara è ripresa a 4 minuti dal termine, con Hassid che ha subito cercato di prendere il largo nei confronti di Shirasaki, Ritzi e Kirchmayr, risalito al quarto posto dopo aver superato un Acosta a dir poco in difficoltà.

Al 12esimo passaggio Ritzi è riuscito a superare Shirasaki, ma poco prima della staccata della Variante del Tamburello Kirchmayr ha centrato Shirasaki, con quest'ultimo che è finito contro al muro in modo violentissimo. La Direzione Gara ha imposto l'esposizione della bandiera rossa, fermando in modo definitivo la gara.

La classifica, dunque, ha visto Hassid campione della Coppa Shell davanti a Ritzi e Kirchmayr.

Bella lotta anche nella classe 488. Qwin Wietlisbach, partito dalla pole, ha mantenuto la prima posizione ma a metà gara è finito nel mirino di Fabrizio Fontana (Formula Racing). Quest'ultimo ha limato decimo dopo decimo, arrivando a contatto con il leader di categoria. Alla ripresa della gara, dopo il primo intervento della Safety Car, Wietlisbach è riuscito a tenere a bada gli attacchi portati da Fontana e a laurearsi campione. Terzo posto per Maurizio Pitorri, staccato però di diversi secondi dai primi due.

Finali Mondiali Ferrari - Coppa Shell & 488 - Classifica finale