Ferrari | Halle insegue il sogno GT3 con una livrea... cartoon!

Nick Halle è un pilota che corre nel Ferrari Challenge Europe, nella categoria Coppa Shell AM. Compete e lo fa per divertimento, ma il suo vero obiettivo è quello di diventare un pilota in grado di militare nei campionati GT3.

In questo fine settimana, Halle ha preso parte all'ultima gara del Ferrari Challenge 2023 al volante della sua Ferrari 488 Challenge Evo numero 81 del team Riller & Schnauck.

La sua vettura è stata una delle più ammirate per la livrea molto particolare scelta per questa stagione, molto apprezzata soprattutto dai più piccoli per i tanti personaggi famosi... dei cartoni animati che la popolano.

Photo by: Davide Cavazza La livrea della #81 Nick Halle, Riller & Schnauck

Ad esempio, sulla fiancata sinistra trova spazio Roadrunner, il celebre "beep-beep" che riesce sempre a sfuggire a ogni assalto che Willy il Coyote pensa e realizza con il preciso intento di mangiarselo.

Il cofano, invece, è tutto dedicato a un altro personaggio molto apprezzato dai più piccoli, ossia Scrat, lo scoiattolo primitivo che ha fatto innamorare grandi e piccini le scene dedicate ne L'Era Glaciale e in tutti i sequel del fortunato cartone.

La fiancata destra, quella del pilota, è invece luogo dedicato alla fantasia di Walt Disney e al celebre, controverso, avido ma comunque amato Paperon de Paperoni. Non è un caso che su tutta la livrea ci siano monete sparse che ricordano le caratteristiche del magnate di Paperopoli.

Photo by: Davide Cavazza La livrea della #81 Nick Halle, Riller & Schnauck

Poco dietro Paperon de Paperoni, ecco i tre nipotini: Qui, Quo e Qua, posti su un carrello di legno dietro allo zio, tuffatosi nella grande quantità di monete contenute nel suo Deposito.

Una livrea che fa sognare bambini, ma che dovrà portare Halle a raggiungere uno dei sogni che aveva da bambino: correre tra i piloti GT3 e dimostrare di poterci stare.