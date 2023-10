Ferrari | Finali Mondiali Coppa Shell: Sartinger domina

Le Qualifiche delle Finali Mondiali Ferrari 2023 al Mugello hanno mandato in scena il secondo gruppo, quello dedicato esclusivamente alla Coppa Shell, e le prove ufficiali hanno visto un solo dominatore: Axel Sartinger.

Il pilota del team Lueg Sportivo - Herter Racing ha fermato il cronometro in 1'52"015, infliggendo distacchi abissali a tutti. Il tempo che ha regalato la pole Sartinger è stato colto con grande anticipo e tanto è bastato per firmare il miglior tempo e accedere alla Superpole.

Solo il veterano Fons Scheltema ha avuto un sussulto finale, in cui è riuscito ad arrampicarsi in seconda posizione staccato di 263 millesimi di secondo. Il pilota di Kessel Racing è l'unico ad aver impensierito il poleman, mentre tutti gli altri hanno lottato per il primo posto in seconda fila.

Tomas Gostner, pilota del team CDP - MP Racing, è stato bravo a mettersi alle spalle Erns Kirchmayr per meno di un decimo di secondo. Un risultato non scontato, ma che lo mette in buona posizione in vista della Finale Mondiale prevista domani alle ore 10:00.

Meno brillanti di ieri sia Cameron Root che Manuela Gostner, rispettivamente quinto e sesta nella classifica ufficiale delle qualifiche odierne. Il pilota del team Ron Tonkin Gran Turismo è il primo ad aver denotato un divario di oltre 1 secondo dal crono di riferimento ottenuto da Sartinger, ma è comunque riuscito a beffare Manuela di 9 millesimi.

Christian Herdt-Wipper (Emil Frey Sportivo) ha firmato il settimo tempo - dunque il primo dei non qualificati alla Superpole - davanti a David Voronin (Foreign Cars Italia) e ai due piloti del team Gohm - Scuderia GT, Alexander Nussbaumer e Thomas Lofflad. Proprio quest'ultimo ha completato la Top 10.

Da segnalare l'ultima posizione di John Viskup, ieri autore di un grande recupero nell'ultima manche del Ferrari Challenge Coppa Shell che lo ha visto risalire di ben 17 posizioni in appena 30 minuti di gara.