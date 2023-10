Ferrari | Finali Mondiali Coppa Shell AM: Isozaki vola

Le Finali Mondiali Ferrari 2023 sono iniziate oggi sul tracciato del Mugello con la prima delle 3 Qualifiche previste per oggi. Stiamo parlando delle prove ufficiali dedicate ai piloti che corrono in Coppa Shell AM, con Motohiko Isozaki che si è preso il giro più veloce e la qualificazione alla Superpole di questo pomeriggio dopo un duello sul filo dei millesimi con Martinus Richter.

Il pilota giapponese ha fermato il cronometro in 1'53"531, precedendo di appena 62 millesimi il rivale del team Mertel Motorsport. Richter è stato l'unico in grado di insidiare il pilota del team Cornes Motors Shiba, sebbene Kirk Baerwaldt sia riuscito a migliorare non poco nel corso dell'ultimo tentativo fatto, portandosi a 3 decimi dal tempo che ha consegnato la pole a Isozaki.

Bel duello invece per la quarta posizione, con Paolo Scudieri e Josef Schumacher che si sono trovati a lottare proprio negli ultimi istanti. Ad avere la meglio è stato il pilota di Sa.Mo.Car, ma per soli 16 millesimi di secondo.

Stefano Marrazzi, sesto, è il primo pilota a denotare un distacco di oltre 1 secondo da Isozaki, ma ha avuto comunque il merito di precedere di un decimo Henrik Kamstrup e guadagnarsi l'ultimo posto per prendere parte alla Superpole di questo pomeriggio e provare a migliorare la sua posizione in griglia nella Finale Mondiale di domani.

Tommy Lindroth si è qualificato ottavo in solitaria, molto staccato da chi lo precede, ma con oltre un secondo di vantaggio da chi lo insegue, quel Bruce Cleveland che ieri ha provato a battere Lisa Clark (oggi solo 14esima) e a conquistare il titolo, ma senza fortuna pur avendo deciso di prendersi dei rischi nel corso della gara resa umida dalla pioggia.

Jeffrey Nunberg completa la Top 10 della prima Qualifica Mondiale, precedendo di appena 6 centesimi il compagno di squadra Roger Monteforte e di 3 decimi Pino Frascaro. Dana Goodwin, a causa di un leggero fuoripista, ha convinto la direzione gara a esporre l'unica bandiera rossa della sessione per permettere ai commissari di pista di pulire il manto stradale dalla ghiaia portata in pista dalla 488 Challenge Evo numero 346.