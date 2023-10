Ferrari | Coppa Shell Europe, Gara 2: Kirchmayr trionfa. Isozaki campione AM

La seconda manche di gara del Mugello della Coppa Shell Europe Ferrari Challenge è andata in archivio regalando emozioni a non finire, errori, incidenti, e l'ultimo titolo della classe legata al Vecchio Continente che era ancora da assegnare, quello della Coppa Shell AM.

La gara è stata un susseguirsi di emozioni che ha finito per premiare Ernst Kirchmayr, pilota austriaco del team Gohm, Baron Motorsport. E' stato lui il più veloce e regolare, bravo ad approfittare degli errori di chi lo precedeva per prendere il comando e portare a casa l'ultimo successo stagionale del Ferrari Challenge 2023.

In un primo momento il successo sembrava essere già nelle mani di Axel Sartingen, già campione Coppa Shell. Ma una sua partenza anticipata lo ha portato all'inevitabile penalizzazione da scontare con un Drive Through. Questo lo ha messo fuori dai giochi, senza contare quello preso da Murat Cuhadaroglu, autore di un contatto con Christian Kinch nelle prime fasi di gara.

A rendere ulteriormente più semplice la gara di Kirchmayr è stato l'incidente alla Buccine innescato da una tamponata di Christian Herdt-Wipper nei confronti di John Dhillon. I due stavano lottando per la seconda posizione dietro l'austriaco, ma il contatto ha portato entrambi al ritiro e all'uscita della prima Safety Car della gara.

Con i due fuori dai giochi, Kanji Yagura è salito dalla quarta alla seconda posizione, mentre Manuela Gostner dalla quinta alla terza. Un regalo inatteso, che però entrambi sembravano dover difendere dagli attacchi reciproci negli ultimi giri di gara.

Una volta rientrata la Safety Car. quando mancavano circa 3 minuti al termine della gara, Stephen Earle è finito in testacoda, insabbiandosi. Questo ha provocato l'intervento istantaneo della Safety Car, congelando la gara sino alla bandiera a scacchi. Così Kirchmayr ha trionfato davanti a Yagura e a Manuela Gostner. Grazie a questo risultato la pilota del team CDP - MP Racing è riuscita a cogliere il secondo posto in campionato alle spalle di Sartinger.

Bella vittoria di classe per Stefano Marrazzi, dominatore in AM con la 488 Challenge Evo del team Rossocorsa. Ma l'aspetto più importante è il secondo posto di Motohkiro Isozaki. Il pilota giapponese, sino a oggi in lotta con Kirk Baerwaldt, ha vinto il titolo di classe, precedendo sul traguardo Josef Schumacher del team Eberlein Automobile.

Ferrari Challenge - Coppa Shell Europe - Gara 2 (Classifica)