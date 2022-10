Ferrari | Coppa Shell EU, Imola: Ziemian si prende la pole di Gara 1

Carica lettore audio

Le Finali Mondiali Ferrari sono entrate nel vivo ad Imola. Ad aprire le danze della giornata di venerdì è stata la prima sessione di prove ufficiali della Coppa Shell del Ferrari Challenge Europe.

Dopo una breve interruzione con la bandiera rossa dovuta alla presenza in pista di ghiaia alla Rivazza, portata probabilmente da un testacoda di Corinna Gostner, la battaglia per la pole position è stata molto accesa fino ai secondi finali del turno.

Alla fine a svettare è stato il polacco Roman Ziemian, che con il suo 1'44"149 è riuscito a fare una gran differenza: basta pensare che il diretto inseguitore, il campione Franz Engstler, si è visto rifilare la bellezza di 411 millesimi.

Una pole importante per Ziemian, che in questo modo recupera una lunghezza su Axel Sartigen nella battaglia per il secondo posto in campionato, riducendo il gap a 8 punti. Buona comunque anche la qualifica del tedesco, che ha chiuso terzo, seppur staccato di più di quattro decimi.

Quarto tempo per l'altro Gostner, Thomas, ma il suo distacco sale già a quasi sei decimi. A completare la top 5 troviamo invece il campione del mondo in carica, Ernst Kirchmayr, con Manuela Gostner che alle sue spalle completa il quadro dei piloti che hanno incassato meno di un secondo di ritardo.

#121 Peter Christensen, Formula Racing Photo by: AG Photo / Manganaro

Passando alla classe AM, l'ottavo tempo assoluto, alle spalle anche di Claudio Schiavoni, è valso la pole position a Peter Christensen. Il danese ha fermato il cronometro su un tempo di 1'45"321, con il quale ha avuto la meglio per poco più di due decimi nei confronti dello svedese Joakim Olander. Terzo tempo di classe e decimo assoluto per il campione Alexander Nussbaumer.

Più indietro invece i due contendenti alla piazza d'onore in campionato: Christian Herdt-Wipper ha fatto segnare il quarto tempo di classe ed il 13° assoluto, mentre Martinus Richter scatterà da una 15° piazza che vale la sesta del proprio raggruppamento.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Q1 Coppa Shell EU