Ferrari | Coppa Shell EU, Imola: successo pesante di Ziemian in Gara 1 Il pilota polacco ha sfruttato la pole, comandando dall'inizio alla fine e resistendo al ritorno del campione Engstler dopo una Safety Car. Grazie a questo successo ed al punto del giro veloce, si è riportato a due sole lunghezze da Sartingen nella lotta per il secondo posto in campionato. Nella AM, vittoria per Christensen, ottimo sesto assoluto, davanti a Nussbaumer, già campione del Mugello, e Herdt-Wipper.

Di: Matteo Nugnes Carica lettore audio Roman Ziemian tiene viva la speranza di chiudere al secondo posto in campionato nella Coppa Shell del Ferrari Challenge Europe. Il pilota polacco ha infatti conquistato una perentoria vittoria in Gara 1 ad Imola, riducendo a due soli punti il gap nei confronti del rivale Axel Sartingen. Anche se il titolo è già stato assegnato a Franz Engstler al Mugello, ci sarà quindi ancora in palio qualcosa di importante nella gara conclusiva del campionato, che sarà il preludio alla Finale Mondiale di domenica. Ziemian è scattato benissimo dalla pole position e si è subito messo al comando, seguito proprio dal rivale Sartingen e da Engstler. Con il passare dei giri è riuscito anche a prendere un piccolo margine sugli inseguitori, mentre alle sue spalle il veterano tedesco cominciava a mettere pressione al connazionale, trovando il varco per infilarlo al Tamburello dopo circa 11 dei 30 minuti di gara previsti. Proprio quando la corsa sembrava indirizzarsi verso un finale tranquillo, con i primi tre sgranati tra loro, ecco che lo statunitense Ashish Patel è andato lunghissimo al Tamburello, portando in pista tantissima sabbia ed imponendo alla Direzione Gara di mandare in pista la Safety Car. Neppure questo però ha minato le certezze di Ziemian, che alla ripartenza non si è fatto sorprendere, riuscendo a presentarsi tre giri più tardi sotto alla bandiera a scacchi con un margine di oltre un secondo su Engstler, centrando la sua terza affermazione stagionale. Ma non solo, perché ha firmato anche un prezioso giro veloce, che gli ha consentito appunto di riportarsi a due soli punti da Sartingen, alla fine terzo. Ai piedi del podio è stata una battaglia tutta in famiglia tra i Gostner, con Manuela che ha provato praticamente per tutta la gara a mettere pressione a papà Thomas, senza riuscire però a trovare lo spiraglio giusto per soffiargli la quarta posizione. Il sesto posto assoluto è valso invece il successo nella classe AM al danese Peter Christensen, che ha fatto bottino pieno con anche il giro veloce ed ha avuto la possibilità di correre con Fons Scheltema a proteggergli le spalle dai diretti inseguitori della sua categoria. Sul podio della AM sono infatti saliti con lui il campione 2022 Alexander Nussbaumer e Christian Herdt-Wipper, ottavo e nono assoluto. Il secondo di questi è quindi riuscito a consolidare la piazza d'onore in campionato, visto che il rivale Martinus Richter invece si è dovuto accontentare del quinto posto di classe (11° assoluto), alle spalle anche di Henrik Kamstrup. Ad una gara dal termine, il divario tra i due diventa quindi di sei punti. Tra i protagonisti delle primissime posizioni manca all'appello il campione del mondo 2021 Ernst Kyrchmayr, attardato a causa di un testacoda avvenuto alla Rivazza quando era in lotta per la quarta posizione con i due Gostner. Attimi di apprensione al primo giro quando, in seguito ad un contatto con Christensen al Tamburello, Claudio Schiavoni è finito in testacoda ed è stato miracolosamente evitato da tutti i piloti che lo seguivano. Il pilota italiano poi si è reso protagonista di una bella rimonta, perché dalla coda del gruppo è risalito fino alla 14° posizione. FERRARI CHALLENGE - Imola: Gara 1 Coppa Shell EU condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente Ferrari | Nord America, Imola: Franco soffia la pole di Gara 1 a Clarke Prossimo Articolo Video | Ferrari Challenge: 30 anni di successi condivisioni