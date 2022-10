Ferrari | Coppa Shell EU, Imola: Engstler senza rivali in Gara 2

Carica lettore audio

Il programma delle gara del sabato delle Finali Mondiali Ferrari di Imola si chiudeva con l'appuntamento conclusivo della Coppa Shell Europa. Una Gara 2 che non ha regalato particolari colpi di scena, con Franz Engstler a fare da padrone dall'inizio alla fine.

Il campione 2022 ha sfruttato il fatto di trovarsi da solo in prima fila, dopo che Manuela Gostner ha preso il via dalla pitlane, ed ha immediatamente fatto il vuoto alle sue spalle, arrivando ad accumulare anche 12" di vantaggio nei confronti degli inseguitori.

Un vantaggio che poi è stato azzerato dall'ingresso della Safety Car, avvenuto a poco meno di due minuti dal termine in seguito all'incidente di Pino Frascaro, arrivato a sbattere piuttosto violentemente contro le barriere della Villeneuve dopo un testacoda.

Questo però non cancella lo strapotere mostrato dal veterano tedesco, che quindi si candida ad un ruolo di grande favorito per la Finale Mondiale di domani. Anche perché quello che stava surclassando oggi è un certo Ernst Kirchmayr, che è il campione del mondo in carica della categoria.

Sul gradino più basso del podio è salito invece Axel Sartingen, consolidando così il suo secondo posto in campionato. Il tedesco però ha potuto beneficiare del forfait di Roman Zieman, assente oggi dopo aver firmato vittoria e pole nella giornata di ieri.

A completare la top 5 troviamo poi il tandem tricolore composto da Claudio Schiavoni e da Tomas Gostner. Le sue figlie, Corinna e Manuela, hanno chiuso invece attardate. In particolare la seconda, dopo essere scattata come detto dal pitlane, è anche incappata in un testacoda alla Piratella nel finale, quindi si è piazzata solo 21° assoluta ed ottava di classe.

Nel raggruppamento AM ha portato a compimento la doppietta il danese Peter Christensen, che ha avuto la meglio sul campione Alexander Nussbaumer. Nella battaglia per il secondo posto in campionato, a Martinus Richter non è bastato salire sul podio e battere Christian Herdt-Wipper. Iniziando la gara con sei punti di margine, quest'ultimo poteva accontentarsi di "marcare" il rivale.

