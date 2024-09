Ferrari Challenge | Vittoria e titolo per Altoè al Nürburgring

Rimane ancora aperta la sfida nel Trofeo Pirelli AM, che vede il successo al debutto di Federico Al Rifai (Rossocorsa).

Nella Coppa Shell, che ha celebrato sabato i suoi campioni 2024, trionfi di giornata per Henry Hassid (Kessel Racing) che festeggia il titolo con una doppietta, e per Eric Cheung (Formula Racing) nella classe Am.

Nel Trofeo Pirelli 488 affermazione, infine, per lo svizzero Qwin Wietlisbach (CDP - D&C Racing).

Grande, come da tradizione, l’entusiasmo e l’interesse del pubblico tedesco per i Ferrari Racing Days che, nel corso del fine settimana, hanno registrato la presenza di oltre 12.000 spettatori accorsi per ammirare non solo le 296 Challenge ma anche tutte le vetture delle attività non competitive del Cavallino Rampante come F1 Clienti, XX Programme, Sport Prototipi Clienti e Club Competizioni GT.

Trofeo Pirelli

Dopo Eliseo Donno nel 2023 è un altro italiano a conquistare il titolo del Trofeo Pirelli. Con il decimo podio su dieci gare disputate e il settimo trionfo, Giacomo Altoè suggella al Nürburgring una straordinaria stagione, impreziosita dalle doppiette a Balaton all’esordio e a Le Castellet a fine luglio.

Partito oggi dalla pole position, Altoé deve cedere la prima posizione a Luca Ludwig (MERTEL Motorsport), costretto però al ritiro.

Ripresa la testa della corsa, l’italiano aumenta progressivamente il vantaggio sugli inseguitori fino a tagliare per primo il traguardo in solitaria, con il miglior crono sul giro in 1’59”002.

Avvincente il confronto per la seconda posizione, con Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa) che riesce a difendersi con abilità, lasciandosi alle spalle Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team).

Inno di Mameli anche sul podio del Trofeo Pirelli Am grazie al successo all’esordio assoluto per il giovane Federico Al Rifai, partito dalla prima posizione tra i piloti della classe.

Alle sue spalle si classifica Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), che mantiene così aperta la corsa al titolo in vista dell’appuntamento finale di Imola, dove il ceco si presenterà con 22 punti di ritardo dal leader Claus Zibrandtsen (Formula Racing), oggi quarto. In una prova che ha visto 32 sorpassi, al terzo posto si piazza Angelo Fontana (MERTEL Motorsport).

Giacomo Altoè, Emil Frey Racing Foto di: Ferrari

Coppa Shell

Il neocampione della serie Henry Hassid conquista con autorevolezza anche la seconda prova sul circuito tedesco, al termine di una gara condotta sempre in testa.

Partito dalla pole position, il francese allunga progressivamente il vantaggio e passa per primo sotto la bandiera a scacchi con il miglior giro in 2’00”534, davanti a un sempre positivo John Dhillon (Graypaul Nottingham).

Avvincente fino all’ultimo passaggio sul traguardo il confronto per la terza piazza tra Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) e Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa) che si risolve a favore del primo dopo la penalizzazione di 10 secondi inflitta al pilota ungherese per il contatto con Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM).

Tra gli Am, in una gara interrotta dalla bandiera rossa a pochi minuti dal termine per un’uscita senza conseguenze per i piloti all’interno del gruppo, ad avere la meglio è Eric Cheung (Formula Racing).

Alle spalle del canadese, alla seconda affermazione stagionale, si classificano nell’ordine il pilota di casa Roland Hertner (Gohm Motorsport – Engstler), autore di un ottimo recupero dal settimo posto in griglia di partenza, e il neo campione della classe Zois Skrimpias (Ineco Reparto Corse RAM).

Il poleman Jan Sandmann (Kessel Racing) termina nelle retrovie, attardato dalla penalizzazione con Drive Through inflitta per scorretto allineamento in partenza.

Partenza Foto di: Ferrari

Trofeo Pirelli 488

Nella classe dedicata alla 488 Challenge Evo ad avere la meglio è il giovane Qwin Wietlisbach davanti a Friederich Müller (Gohm Motorsport – Engstler) e Aleksei Komarov (Scuderia Praha Racing).

Prossimo appuntamento. Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe torna ad Imola, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dal 16 al 20 ottobre, dove si disputeranno le ultime due gare della serie Continentale prima delle Finali Mondiali, in programma domenica 20.

Finali Mondiali Imola

Per l’atteso appuntamento in terra romagnola che conclude non solo la stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, ma di tutte le esclusive attività non competitive di Corse Clienti e momento di celebrazione dei successi della Casa di Maranello, è già aperta la vendita dei biglietti per le singole giornate del 19 o del 20 ottobre o un mini abbonamento per il sabato e la domenica, giorno in cui si concentrano in particolare le gare delle Finali Mondiali e lo spettacolare Ferrari Show.

Tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti sono disponibili al seguente link sul sito Ferrari.com, dove a breve sarà pubblicato anche il programma dettagliato dell’evento.