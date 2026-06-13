Ferrari Challenge | Trionfo di Viol in Gara 1 a Le Mans

Oltre sessanta Ferrari 296 Challenge, suddivise nelle quattro tradizionali classi della serie monomarca del Cavallino Rampante, si sono sfidate in un’avvincente gara di 35 minuti sullo storico circuito francese di 13,626 chilometri. Viol ha conquistato il successo nel Trofeo Pirelli, mentre Giacomo Rinaldo (Rossocorsa) ha ottenuto la sua prima vittoria nel Trofeo Pirelli Am.

Nella Coppa Shell, il successo è stato assegnato ad Andrzej Lewandowski (Gohm Motorsport - Baron Racing Team) in seguito alla squalifica post-gara dei due piloti che avevano inizialmente tagliato il traguardo davanti a lui.

Jean Ryu (Kessel Racing) si è invece imposto nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli

In una sfida combattuta fino all’ultimo giro, Hendrik Viol ha completato la rimonta dalla quinta piazza in griglia di partenza con il sorpasso decisivo su Dylan Medler (The Collection) a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi.

L’americano, dopo aver conquistato la leadership ai danni del poleman Fernando Monje (QUADIS Gallery – GOAT Racing) ed averla difesa con successo in un lungo testa a testa con lo stesso spagnolo, ha dovuto cedere la prima posizione a Viol, che ha preceduto sul traguardo di soli 254 millesimi di secondo lo stesso Monje.

Terzo gradino del podio per l’attuale leader della graduatoria generale Sergio Paulet (Ineco – Reparto Corse RAM), autore del giro più veloce di classe in gara in 3’54”249.

Vittoria nel Trofeo Pirelli Am per Giacomo Rinaldo, al primo centro nel Ferrari Challenge nella sua stagione d’esordio nel campionato.

L’italiano, partito dalla quarta casella della griglia, si è reso protagonista di una prova costante e convincente, mantenendosi sempre nelle prime posizioni e riuscendo a prendere la testa negli ultimi minuti e a passare per primo sotto la bandiera a scacchi di classe, quarto assoluto.

Con lui sul podio sono saliti l’americano Blake McDonald (Formula Racing), secondo, e Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg), terzo. Quarta piazza per il poleman di classe Andrew Morrow (Charles Hurst), mentre la miglior prestazione sul giro in assoluto della corsa è stata del leader della graduatoria del Trofeo Pirelli Am, Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) in 3’53”703, costretto poi al ritiro.

Coppa Shell

Dopo aver condotto in testa tutta la gara, terminata in regime di Safety Car per alcune uscite di pista nel corso dell’ultimo giro, Yahn Bernier aveva inizialmente tagliato il traguardo in prima posizione nella prova di Coppa Shell, davanti a Tibor Valint (Rossocorsa).

Tuttavia, a seguito delle penalizzazioni comminate nel post-gara, entrambi i piloti sono stati squalificati dalla classifica finale. La vittoria è così passata ad Andrzej Lewandowski (Gohm Motorsport - Baron Racing Team), che eredita il successo sul circuito di Le Mans.

Alle sue spalle ha concluso Mitchell Green (Ferrari Westlake), promosso in seconda posizione, mentre il terzo gradino del podio è andato a Carl Runefelt (Autoropa Racing). Il punto supplementare per il giro più veloce in gara è andato a Jan Sandmann (Kessel Racing), ritiratosi per un’uscita di pista verso la metà della prova.

Dopo la doppietta di Spielberg nel round precedente, Jean Ryu ha ottenuto sulla pista di Le Mans la terza vittoria consecutiva, con una prova condotta sempre al comando della Coppa Shell Am.

Il coreano, partito dalla pole position, ha fatto registrare anche la migliore prestazione sul giro della classe, allungando così il proprio vantaggio in classifica generale. Seconda piazza per Masaru Yoneda (Formula Racing), mentre terzo si è classificato Leon Rjinbeek (Scuderia Feser-Graf), al primo podio stagionale.

Programma

L’azione in pista per le 296 Challenge ritorna sabato, quando alle 9:15 scatterà la bandiera verde di Gara 2 del monomarca del Cavallino Rampante. La corsa, anch’essa della durata di 35 minuti, sarà trasmessa in diretta su canale YouTube ufficiale Ferrari e su sito live.ferrari.com con accesso gratuito e commento in lingua inglese.

In Italia si potrà assistere in diretta alla gara grazie alla copertura della piattaforma DAZN.